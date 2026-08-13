Для борьбы с гололедом на дорогах Николаева закупят соли на ₴4,7 млн

Гололед в Николаеве, 27 января 2026 года. Иллюстративное фото: «НикВести»

Коммунальное предприятие «Эксплуатационное линейное управление автодорог» собирается закупить 1000 тонн технической соли с противоледяной добавкой на сумму 4,7 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro, пишут «НикВести».

Соль должны поставить предприятию до 30 сентября 2026 года. Её используют для содержания дорог в холодный период, в частности для борьбы с гололедом.

В настоящее время предприятие готовится заключить договор с обществом с ограниченной ответственностью «Эксімсіль».

Эта компания работает около года и пяти месяцев, ее уставный капитал составляет 300 тысяч гривен, свидетельствуют данные аналитической системы YouControl. Руководителем компании является Дмитрий Непритворный. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля химическими продуктами. Среди зарегистрированных видов деятельности также указана добыча соли.

В течение 2026 года «Эксімсіль» уже получила через публичные закупки заказов примерно на 99,4 миллиона гривен. Речь идет преимущественно о поставках соли для заказчиков в различных областях Украины.

Напомним, исполнительный комитет городского совета согласовал перераспределение 5,8 миллиона гривен в бюджете администрации Центрального района. Средства планируется направить на благоустройство и ремонт дорог.

Что с ремонтом дорог в Николаеве?

После этой зимы на дорогах Николаева появились глубокие ямы из-за циклов замерзания-оттаивания и противогололедных реагентов, которыми засыпали асфальтовое покрытие.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города пока нет средств на текущий и капитальный ремонт дорог. Он отметил, что в бюджете есть лишь 20 миллионов гривен исключительно на ямочный ремонт дорог на весь год.

В то же время в комментарии «НикВести» директор КП «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко рассказал, что массового ямочного ремонта на дорогах Николаева не будет ещё около месяца из-за нестабильных погодных условий и влажности дорожного основания.

В начале марта коммунальщики начали проводить ямочный ремонт на Центральном проспекте.

А из бюджета Николаева решили выделить 14 миллионов гривен на аварийный и ямочный ремонт дорог.

По состоянию на май 2026 года в Николаеве отремонтировали более 8,5 тысяч квадратных метров аварийных выбоин на дорогах. В то же время коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог» объявило тендер на устранение ям и других деформаций асфальтобетонного покрытия в Николаеве. На работы планируется выделить более 3 миллионов гривен.