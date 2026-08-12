В Николаеве на улице Космонавтов снимают деформированный асфальт

Ремонт дорожного покрытия на улице Космонавтов в Николаеве. Фото: Николаевский городской совет

11 августа специалисты КП «ЭЛУ Автодорог» приступили к снятию наплавов асфальта на улице Космонавтов — на участке от проспекта Богоявленского до улицы Железнодорожной.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Работы выполняются с помощью крупногабаритной фрезерной техники.

Ремонт дорожного покрытия на улице Космонавтов в Николаеве. Фото: Николаевский городской совет Ремонт дорожного покрытия на улице Космонавтов в Николаеве. Фото: Николаевский городской совет

Необходимость ремонта возникла из-за деформации покрытия под воздействием высокой температуры воздуха и интенсивного движения большегрузного транспорта, для которого этот участок служит объездной дорогой.

Напомним, что в Николаеве коммунальное предприятие «Эксплуатационное линейное управление автодорог» планирует закупить 2 тысячи тонн асфальтобетонной смеси для ремонта городских дорог.