В Николаеве на улице Космонавтов снимают деформированный асфальт
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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11 августа специалисты КП «ЭЛУ Автодорог» приступили к снятию наплавов асфальта на улице Космонавтов — на участке от проспекта Богоявленского до улицы Железнодорожной.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Работы выполняются с помощью крупногабаритной фрезерной техники.
Необходимость ремонта возникла из-за деформации покрытия под воздействием высокой температуры воздуха и интенсивного движения большегрузного транспорта, для которого этот участок служит объездной дорогой.
Напомним, что в Николаеве коммунальное предприятие «Эксплуатационное линейное управление автодорог» планирует закупить 2 тысячи тонн асфальтобетонной смеси для ремонта городских дорог.
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