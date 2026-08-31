В городском совете Николаева пообещали возобновить работу мобильного приложения «Контакт-центра» для обращений горожан

В городском совете Николаева пообещали возобновить работу приложения «Контакт-центр». Фото: НикВести

Для обращений жителей Николаева планируется возобновить работу мобильного приложения «Контакт-центр г. Николаев».

Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Николаевского городского совета в ответе на информационный запрос «НикВести».

Ранее на это обратил внимание николаевский ИТ-специалист Юрий Решетник. До сих пор на сайте Николаевского городского совета в действующем регламенте Колцентра 1588 написано, что операторы круглосуточно принимают обращения от граждан с помощью, в частности, мобильного приложения «Контакт-центр г. Николаев».

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Однако самого приложения в Google Play уже нет. По данным стороннего мониторинга, оно исчезло из магазина 14 апреля 2026 года.

— Где официальное сообщение? Где приложение на замену? Почему приложение было закрытым? Почему действующий регламент до сих пор направляет людей в сервис, которого нет? Любым делом нужно заниматься профессионально. Или не заниматься им вообще. Из официальных каналов тихо исчезло приложение. Что будет дальше — сайт? Номера телефонов 1588? Или об этом мы тоже узнаем случайно?, — написал Юрий Решетник.

«НикВести» направили информационный запрос в департамент городского хозяйства Николаевского городского совета. Там отметили, что временное отсутствие мобильного приложения «Контакт-центр г. Николаев» в App Store и Google Play было связано с изменением внутренней политики этих платформ.

При этом приложение продолжало работать на телефонах тех пользователей, которые установили его ранее. Они могли подавать обращения и получать на них ответы в обычном режиме. По данным горсовета, жалоб на сбои в работе приложения от пользователей не поступало.

В настоящее время разработчики провели технические работы, чтобы привести приложение в соответствие с обновленными требованиями платформ. 26 августа 2026 года они подали запрос на его восстановление в App Store и Google Play.

— Приложение будет доступно для бесплатной загрузки, установки и полноценного использования жителями города, — пообещали в горсовете.

Что касается альтернативных способов подачи обращений, в горсовете отметили, что приложение остается действующим способом связи с горожанами.

Также николаевцы могут подавать обращения через официальную группу Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook или через мобильный браузер телефона.

В августе во время аппаратного совещания Николаевского городского совета было заявлено, что количество обращений, поступающих в городской «Колцентр 1588», превышает количество обработанных примерно на 15–20%. Большинство обращений касается аварийных деревьев, благоустройства и мусора.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал работу городского контакт-центра из-за большого количества обращений жителей, которые остаются без ответа или не решаются годами.

Ранее «НикВести» сообщали, что в 2025 году жители Николаева подали 7591 обращение в городской «Колцентр 1588». Чаще всего горожане обращались по вопросам, связанным с зелеными насаждениями — таких обращений было 1756, что составляет 23,1% от общего количества. В частности, 648 обращений касались удаления деревьев, 608 — обрезки или спиливания ветвей, еще 374 — уборки поваленных деревьев.