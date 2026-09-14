Из-за последних обстрелов в Николаеве пострадали 68 квартир и домов

Последствия обстрела Николаева 9 сентября. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

В Николаеве по состоянию на вечер 11 сентября обследовали 68 квартир и частных жилых домов, поврежденных в результате российских атак.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

В частности, специалисты управления государственного архитектурно-строительного контроля обследовали 52 квартиры и 16 частных домов.

Параллельно с обследованиями городские коммунальные предприятия работают на местах попаданий, помогают жителям и устраняют последствия российских атак.

По словам мэра, если поврежденное жилье еще не обследовали, владельцам необходимо обратиться в управление государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета.

Заявление можно подать лично по адресу: ул. Херсонское шоссе, 48/8, или отправить отсканированную копию на электронную почту [email protected]. Также можно обратиться по телефону (0512) 53-31-18.

— Прошу жителей, чье жилье пострадало, не откладывать обращение. Необходимо зафиксировать каждое повреждение, чтобы в дальнейшем люди могли воспользоваться всеми предусмотренными программами помощи, — подчеркнул мэр Николаева.

Массированная атака на Николаев в ночь на 9 сентября

Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.

По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации продемонстрировали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние — средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Под атаку попали и общины в области. 8 сентября россияне наносили удары с помощью FPV-дронов по Куцурубской и Очаковской общинам, а ночью 9 сентября нанесли удары по Галициновской и Березанской общинам. В результате атак там повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты. Впоследствии спасатели показали последствия массированной ночной атаки россиян на Николаев и область. В городе разрушены жилой дом и гараж, возникли пожары в нескольких местах.

Исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов, комментируя обстрел, назвал его одним из самых массированных за 2026 год. В результате обстрела повреждены 15 частных домов, еще один — разрушен, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Также днем под обстрел попал порт в Николаеве. Пострадали трое мужчин, всех госпитализировали. Однако позже стало известно, что погибли два человека, ещё девять пострадали.

Обстрелы 10 сентября

10 сентября в Николаеве в результате российского обстрела возник пожар в здании отеля. Во время тушения пожара спасатели спасли четырех человек, среди которых двое малолетних детей. После российской атаки на Николаев в ночь на 10 сентября была госпитализирована двухлетняя девочка. Ее состояние пока стабильное.

В ту же ночь 10 сентября российские войска атаковали Николаевский следственный изолятор. В настоящее время решается вопрос об эвакуации находящихся там людей.