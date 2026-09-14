 В музее Верещагина в Николаеве отремонтируют потолок одного из залов: работы обойдутся почти в ₴670 тыс.

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В музее Верещагина в Николаеве отремонтируют потолок одного из залов: работы обойдутся почти в ₴670 тыс.

Зала Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна, з якої через загрозу російських атак прибрали експонати. Квітень 2024 року. Фото: НикВестиЗал Николаевского областного художественного музея имени Василия Верещагина, из которого из-за угрозы российских атак были вынесены экспонаты. Апрель 2024 года. Фото: НикВести

В Николаевском областном художественном музее имени В. В. Верещагина планируют отремонтировать потолок в зале №8. На работы планируется потратить 668 тысяч 979 гривен.

Об этом пишет «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro.

Заказчиком выступает коммунальное учреждение культуры Николаевский областной художественный музей им. В. В. Верещагина. Подрядчик должен выполнить все работы до 25 декабря включительно.

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Согласно технической документации, подрядчик должен демонтировать 54 старых люминесцентных светильника и более 259 квадратных метров старой штукатурки с потолка. Также предусмотрена ручная очистка багетов от известковой краски.

После этого потолок площадью более 272 квадратных метров должны оборудовать металлическим каркасом и обшить огнестойкими гипсокартонными листами. Поверхность планируется оштукатурить, зашпаклевать и покрасить вододисперсионной акриловой краской.

Также в зале заменят электропроводку — предусмотрена прокладка более 100 метров силового медного кабеля. Вместо демонтированных светильников установят 54 накладных LED-светильника мощностью от 21 Вт, а также новые выключатели и распределительные коробки.

Кроме того, подрядчик должен вывезти около 8,8 тонны строительного мусора.

Напомним, в 2022 году музей эвакуировал свои экспонаты. Коллекцию вывозили в безопасное место из-за угрозы повреждения или уничтожения. Сотрудники музея снимали экспонаты со стен в первые дни полномасштабного вторжения — на это ушло три дня. Где именно и в каком количестве их хранили, директор тогда не разглашал из соображений безопасности.

Из-за войны музей долгое время не работал в привычном формате. Часть сотрудников работала удаленно, часть оставалась в музее, некоторые уехали в более безопасные регионы. В то же время учреждение поддерживало связь с аудиторией через соцсети — публиковало архивные материалы, видео и информацию о коллекции.

В начале февраля 2023 года музей возобновил выставочную деятельность и снова начал принимать посетителей. В течение 2023 года полиция обеспечивала охрану культурных объектов музея. Стоимость услуги составила более 1 миллиона гривен.

В 2024 году «НикВести» писали, что музей работал в специфических военных условиях: часть собственных экспонатов оставалась скрытой, а выставки формировались, в частности, из произведений частных коллекционеров.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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