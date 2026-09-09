В Николаевской области россияне били FPV-дронами, КАБами и «Шахедами», повреждены дома и энергообъекты

Обстрел Николаевской области ночью 9 сентября. Фото: ОВА

За прошедшие сутки, 8 сентября, россияне атаковали FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую громады, а ночью ударили по Галициновской и Березанской громадам Николаевской области. В результате атак повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Куцурубскую и Очаковскую громады россияне атаковали дважды с помощью FPV-дронов. В селе Днепровское поврежден частный дом.

Ночью россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по Галициновской громаде. Там повреждены объекты промышленной инфраструктуры.

Еще одну атаку зафиксировали в Березанской громаде. Там россияне применили беспилотник «Shahed» и повредили объекты энергетической инфраструктуры. Пострадавших в результате всех атак нет.

Напомним, что Николаев ночью подвергся массированной комбинированной атаке. В результате ударов погибла 70-летняя женщина, ещё пять человек пострадали, среди них 15-летняя девушка.