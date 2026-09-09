В Николаевской области россияне били FPV-дронами, КАБами и «Шахедами», повреждены дома и энергообъекты
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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За прошедшие сутки, 8 сентября, россияне атаковали FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую громады, а ночью ударили по Галициновской и Березанской громадам Николаевской области. В результате атак повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Куцурубскую и Очаковскую громады россияне атаковали дважды с помощью FPV-дронов. В селе Днепровское поврежден частный дом.
Ночью россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по Галициновской громаде. Там повреждены объекты промышленной инфраструктуры.
Еще одну атаку зафиксировали в Березанской громаде. Там россияне применили беспилотник «Shahed» и повредили объекты энергетической инфраструктуры. Пострадавших в результате всех атак нет.
Напомним, что Николаев ночью подвергся массированной комбинированной атаке. В результате ударов погибла 70-летняя женщина, ещё пять человек пострадали, среди них 15-летняя девушка.
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