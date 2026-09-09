 В Николаевской области россияне били FPV-дронами, КАБами и «Шахедами», повреждены дома и энергообъекты

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Главная Новости Оборона 8:50, 09 сентября, 2026

В Николаевской области россияне били FPV-дронами, КАБами и «Шахедами», повреждены дома и энергообъекты

Обстріл Миколаївщини вночі 9 вересня. Фото: ОВАОбстрел Николаевской области ночью 9 сентября. Фото: ОВА

За прошедшие сутки, 8 сентября, россияне атаковали FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую громады, а ночью ударили по Галициновской и Березанской громадам Николаевской области. В результате атак повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Куцурубскую и Очаковскую громады россияне атаковали дважды с помощью FPV-дронов. В селе Днепровское поврежден частный дом.

Ночью россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по Галициновской громаде. Там повреждены объекты промышленной инфраструктуры.

Еще одну атаку зафиксировали в Березанской громаде. Там россияне применили беспилотник «Shahed» и повредили объекты энергетической инфраструктуры. Пострадавших в результате всех атак нет.

Напомним, что Николаев ночью подвергся массированной комбинированной атаке. В результате ударов погибла 70-летняя женщина, ещё пять человек пострадали, среди них 15-летняя девушка.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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