Торговый центр, почтовый терминал, жилые дома и кафе пострадали в результате атаки на Николаев; есть погибшие и раненые

Последствия обстрела Николаева 9 сентября. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Николаев ночью подвергся массированной комбинированной атаке. В результате ударов погибла 70-летняя женщина, ещё пять человек пострадали, среди них 15-летний ребёнок.

Об этом 9 сентября сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Россияне атаковали город ударными беспилотниками «Shahed-238», баллистическими ракетами «Искандер-М», ракетами «Бандероль» и управляемыми авиабомбами.

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Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние — средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

В Николаеве повреждены объекты транспортной, портовой и гражданской инфраструктуры, торговый центр, почтовый терминал и кафе.

Также повреждены два частных дома и четыре грузовых автомобиля. Один грузовой автомобиль уничтожен.

Последствия обстрела Николаева 9 сентября. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия обстрела Николаева 9 сентября. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия обстрела Николаева 9 сентября. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия обстрела Николаева 9 сентября. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Российские удары по Николаеву и области

В последние месяцы Николаев регулярно подвергается российским атакам. Россияне наносят удары по порту и энергетическим объектам города и области. Из-за атак на энергетику Николаев неоднократно оставался без света. Российские атаки также повредили гражданские суда в порту Николаева. В результате одного из июльских ударов погибли двое украинцев.

Только за последние дни российские атаки вновь нанесли городу значительные разрушения. 5 сентября российские дроны шесть раз атаковали «Эпицентр» — торговый центр получил значительные повреждения и был фактически уничтожен. В тот же день, 5 сентября, во время утренней атаки были повреждены два городских троллейбуса, перевозившие пассажиров.