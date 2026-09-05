Два николаевских троллейбуса попали под удар: пассажиры не пострадали
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- Алина КвиткоРепортер
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Два троллейбуса и многоэтажное здание повреждены в Николаеве после утренней атаки российских войск. Пострадавших нет.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Российский удар повредил два троллейбуса марки «Днепр», которые в этот момент перевозили пассажиров. Речь идет о троллейбусах №1 и №10, которые двигались в обратном направлении.
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В транспорте выбило окна и повредило отдельные элементы. По данным «Николаевлектротранса», в одном троллейбусе повреждены два боковых стекла, в другом — три.
— Самое главное — по предварительной информации, люди не получили физических травм. Водители троллейбусов также не пострадали, — сообщили на предприятии.
В настоящее время специалисты «Николаевлектротранса» оценивают повреждения. После этого троллейбусы отправят на ремонт и планируют вернуть на маршруты.
Также повреждён жилой дом. В одном из многоэтажных домов выбило шесть окон — в четырёх квартирах и нежилом помещении на первом этаже.
Коммунальные службы помогут жильцам закрыть выбитые окна. Людям также объясняют, как получить компенсацию по программе «еВосстановление».
— Самое главное после этой атаки — то, что все водители и пассажиры поврежденных троллейбусов живы и не пострадали. Троллейбусы восстановим и вернем на маршруты, — сказал Александр Сенкевич.
Мэр также сообщил, что ночью коммунальные службы помогали спасателям ликвидировать пожар в торговом центре после российских ударов. В частности, направляли водовозки и другой транспорт.
— В течение ночи работники наших коммунальных предприятий также помогали спасателям ГСЧС на месте пожара в торговом центре: обеспечивали водой, направляли водовозки и транспорт. Коммунальные службы следили за ситуацией и были готовы оперативно реагировать. Я благодарен всем, кто работает на местах ради защиты города и жителей! Агрессор не останавливается. Поэтому в очередной раз прошу: берегите себя и обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги, — добавил Александр Сенкевич.
В настоящее время городские службы продолжают работать на местах и ликвидировать последствия атаки.
В целом, российские войска днём 5 сентября атаковали Николаевскую область с помощью беспилотников. В Галициновской общине дрон попал в грузовик — погиб 40-летний водитель. Ещё двое мужчин пострадали в Кривоозерской общине.
4 сентября россияне несколько раз атаковали Николаевскую область
В Николаеве российские дроны атаковали «Эпицентр». После повторных ударов в торговом центре возникли пожары, здание получило значительные повреждения. Пострадали 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.
Также россияне нанесли удар по Куцурубской общине. В Дмитровке повреждена крыша частного дома, пострадал 57-летний мужчина.
Рядом с «Эпицентром» расположен Николаевский зоопарк. По словам его директора Владимира Топчия, животные не пострадали — во время атаки они находились в закрытых помещениях.
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