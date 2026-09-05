 Два николаевских троллейбуса попали под удар: пассажиры не пострадали

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Главная Новости Инциденты 13:23, 05 сентября, 2026

Два николаевских троллейбуса попали под удар: пассажиры не пострадали

У Миколаєві після ранкової атаки 5 вересня пошкоджені два тролейбуси. Фото: електротрансВ Николаеве после утренней атаки 5 сентября были повреждены два троллейбуса. Фото: «Электротранс»

Два троллейбуса и многоэтажное здание повреждены в Николаеве после утренней атаки российских войск. Пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Российский удар повредил два троллейбуса марки «Днепр», которые в этот момент перевозили пассажиров. Речь идет о троллейбусах №1 и №10, которые двигались в обратном направлении.

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В транспорте выбило окна и повредило отдельные элементы. По данным «Николаевлектротранса», в одном троллейбусе повреждены два боковых стекла, в другом — три.

— Самое главное — по предварительной информации, люди не получили физических травм. Водители троллейбусов также не пострадали, — сообщили на предприятии.

В настоящее время специалисты «Николаевлектротранса» оценивают повреждения. После этого троллейбусы отправят на ремонт и планируют вернуть на маршруты.

Также повреждён жилой дом. В одном из многоэтажных домов выбило шесть окон — в четырёх квартирах и нежилом помещении на первом этаже.

Коммунальные службы помогут жильцам закрыть выбитые окна. Людям также объясняют, как получить компенсацию по программе «еВосстановление».

— Самое главное после этой атаки — то, что все водители и пассажиры поврежденных троллейбусов живы и не пострадали. Троллейбусы восстановим и вернем на маршруты, — сказал Александр Сенкевич.

У Миколаєві після ранкової атаки 5 вересня пошкоджені два тролейбуси. Фото: електротрансВ Николаеве после утреннего нападения 5 сентября повреждены два троллейбуса. Фото: «Электротранс»
У Миколаєві після ранкової атаки 5 вересня пошкоджені два тролейбуси. Фото: електротрансВ Николаеве после утреннего нападения 5 сентября повреждены два троллейбуса. Фото: электротранс

Мэр также сообщил, что ночью коммунальные службы помогали спасателям ликвидировать пожар в торговом центре после российских ударов. В частности, направляли водовозки и другой транспорт.

— В течение ночи работники наших коммунальных предприятий также помогали спасателям ГСЧС на месте пожара в торговом центре: обеспечивали водой, направляли водовозки и транспорт. Коммунальные службы следили за ситуацией и были готовы оперативно реагировать. Я благодарен всем, кто работает на местах ради защиты города и жителей! Агрессор не останавливается. Поэтому в очередной раз прошу: берегите себя и обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги, — добавил Александр Сенкевич.

В настоящее время городские службы продолжают работать на местах и ликвидировать последствия атаки.

В целом, российские войска днём 5 сентября атаковали Николаевскую область с помощью беспилотников. В Галициновской общине дрон попал в грузовик — погиб 40-летний водитель. Ещё двое мужчин пострадали в Кривоозерской общине.

У Миколаєві після ранкової атаки 5 вересня пошкоджені два тролейбуси. Фото: електротрансВ Николаеве после утренней атаки 5 сентября повреждены два троллейбуса. Фото: электротранс
У Миколаєві після ранкової атаки 5 вересня пошкоджені два тролейбуси. Фото: електротрансВ Николаеве после утренней атаки 5 сентября повреждены два троллейбуса. Фото: электротранс

4 сентября россияне несколько раз атаковали Николаевскую область

В Николаеве российские дроны атаковали «Эпицентр». После повторных ударов в торговом центре возникли пожары, здание получило значительные повреждения. Пострадали 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.

Также россияне нанесли удар по Куцурубской общине. В Дмитровке повреждена крыша частного дома, пострадал 57-летний мужчина.

Рядом с «Эпицентром» расположен Николаевский зоопарк. По словам его директора Владимира Топчия, животные не пострадали — во время атаки они находились в закрытых помещениях.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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