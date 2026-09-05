В ГСЧС показали, как спасатели под угрозой повторных ударов тушили пожар в «Эпицентре» в Николаеве

Спасателей эвакуировали из-за повторных ударов: ГСЧС показала кадры из «Эпицентра»

Спасатели опубликовали фото и видео после российских ударов по «Эпицентру» в Николаеве. Из-за угрозы повторных атак им несколько раз приходилось отходить на безопасное расстояние.

Об этом сообщили в ГСЧС Николаевской области.

Как известно, вечером 4 сентября и в ночь на 5 сентября российские войска несколько раз атаковали беспилотниками торговый центр в Николаеве. В результате попаданий были повреждены торговые залы и возникли пожары.

Известно о двух пострадавших — 72-летнем мужчине и 17-летней девушке.

Спасателей отводили из-за повторных ударов: ГСЧС показала кадры из «Эпицентра»

Спасателей эвакуировали из-за повторных ударов: ГСЧС показало кадры из «Эпицентра»

Спасателей отводили из-за повторных ударов: ГСЧС показала кадры из «Эпицентра»

Спасателям приходилось работать под угрозой повторных ударов. Из-за опасности личный состав неоднократно отводили на безопасное расстояние. Как только угроза проходила, они возвращались к тушению пожаров и ликвидации последствий атаки.

В ГСЧС отметили, что на этот раз под ударом снова оказался гражданский объект — торговый центр, куда накануне приходили обычные горожане.

— Это снова был объект гражданской инфраструктуры. Место, куда еще вчера приходили обычные люди. Россия продолжает террор против мирных городов. А украинские спасатели, несмотря на опасность, снова и снова оказываются там, где нужна их помощь, — отметили в пресс-службе.

Спасателей эвакуировали из-за повторных ударов: ГСЧС показала кадры из «Эпицентра»

Спасателей эвакуировали из-за повторных ударов: ГСЧС показала кадры из «Эпицентра»

Спасателей эвакуировали из-за повторных ударов: ГСЧС показала кадры из «Эпицентра»

Спасателей отводили из-за повторных ударов: ГСЧС показала кадры из «Эпицентра»

Спасателей эвакуировали из-за повторных ударов: ГСЧС показала кадры из «Эпицентра»

Напомним, что в целом за последние сутки в Николаевской области пострадали четыре человека. Еще один мужчина получил ранения в Куцурубской общине, а еще один пострадавший — в Николаеве. Также повреждены частный дом, склад, спецтехника и грузовой автомобиль.