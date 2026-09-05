Четыре человека пострадали в результате атак РФ на Николаевскую область: повреждены торговый центр, дом и техника
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- Алина КвиткоРепортер
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За последние сутки российские войска несколько раз атаковали Николаев и населенные пункты области с помощью дронов. Под ударами оказались гражданские и транспортные объекты. Пострадали четыре человека.
Об этом сообщили в Николаевской ОГА утром 5 сентября.
В Николаеве в результате атаки на ТЦ «Эпицентр» пострадали 72-летний мужчина и 17-летняя девушка. Мужчину госпитализировали, сейчас он будет лечиться амбулаторно. Девушке оказали помощь на месте, она также будет лечиться амбулаторно.
В Кривоозерской общине после атаки повреждены склад, спецтехника и грузовик частного предприятия. Люди не пострадали.
Куцурубскую общину россияне атаковали дроном «Ланцет». В селе Дмитровка пострадал 57-летний мужчина. Его госпитализировали, утром его состояние было стабильным. В частном доме повреждена крыша.
Кроме того, Куцурубскую общину пять раз атаковали FPV-дронами. Эти удары обошлись без пострадавших.
Напомним, вечером 4 сентября российские войска трижды атаковали «Эпицентр» в Николаеве. Первый удар произошел днем, а вечером торговый центр атаковали ещё двумя реактивными «шахедами». После попаданий там вспыхнул масштабный пожар, центральная часть ТЦ была значительно повреждена.
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