Четыре человека пострадали в результате атак РФ на Николаевскую область: повреждены торговый центр, дом и техника

Три типа дронов и четверо пострадавших: как Россия атаковала Николаевскую область за сутки. Фото: ГСЧС

За последние сутки российские войска несколько раз атаковали Николаев и населенные пункты области с помощью дронов. Под ударами оказались гражданские и транспортные объекты. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА утром 5 сентября.

В Николаеве в результате атаки на ТЦ «Эпицентр» пострадали 72-летний мужчина и 17-летняя девушка. Мужчину госпитализировали, сейчас он будет лечиться амбулаторно. Девушке оказали помощь на месте, она также будет лечиться амбулаторно.

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В Кривоозерской общине после атаки повреждены склад, спецтехника и грузовик частного предприятия. Люди не пострадали.

Куцурубскую общину россияне атаковали дроном «Ланцет». В селе Дмитровка пострадал 57-летний мужчина. Его госпитализировали, утром его состояние было стабильным. В частном доме повреждена крыша.

Кроме того, Куцурубскую общину пять раз атаковали FPV-дронами. Эти удары обошлись без пострадавших.