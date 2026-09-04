Россия атаковала Николаев и области с помощью беспилотников, пострадали два человека
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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Днем 4 сентября российские войска атаковали Николаев и Куцурубскую общину. В результате ударов пострадали двое мужчин, обоих госпитализировали.
Об этом сообщили в ОВА.
По предварительной информации, Николаев атаковали беспилотником типа «Shahed-238». Удар повредил торговый центр. Пострадал 72-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Информацию подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.
— Представители районной администрации обследовали прилегающий жилой сектор. По предварительным данным, повреждений нет, — отметил он.
Также российские войска, по предварительным данным, атаковали Куцурубскую общину беспилотником типа «Ланцет». В селе Дмитровка повреждена крыша частного дома. Пострадал 57-летний мужчина. Его также госпитализировали.
Отмечается, что медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. В настоящее время информация о последствиях атак уточняется.
Ранее россиянеатаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed», FPV-дроном и артиллерией.
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