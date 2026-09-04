Россия атаковала Николаев и области с помощью беспилотников, пострадали два человека

Остатки дрона на крыше дома. Архивное фото: ГСЧС

Днем 4 сентября российские войска атаковали Николаев и Куцурубскую общину. В результате ударов пострадали двое мужчин, обоих госпитализировали.

Об этом сообщили в ОВА.

По предварительной информации, Николаев атаковали беспилотником типа «Shahed-238». Удар повредил торговый центр. Пострадал 72-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Информацию подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Представители районной администрации обследовали прилегающий жилой сектор. По предварительным данным, повреждений нет, — отметил он.

Также российские войска, по предварительным данным, атаковали Куцурубскую общину беспилотником типа «Ланцет». В селе Дмитровка повреждена крыша частного дома. Пострадал 57-летний мужчина. Его также госпитализировали.

Отмечается, что медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. В настоящее время информация о последствиях атак уточняется.

Ранее россиянеатаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed», FPV-дроном и артиллерией.