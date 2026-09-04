 В Николаевской области из-за обстрела повреждены частный дом и автомобиль

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Главная Новости Оборона 7:45, 04 сентября, 2026

В Николаевской области из-за обстрела повреждены частный дом и автомобиль

Наслідки обстрілу Миколаївщині. Ілюстраційне фото: НикВестиПоследствия обстрела Николаевской области. Иллюстративное фото: НикВести

За прошедшие сутки, 3 сентября, россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed», FPV-дроном и артиллерией.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В Николаевском районе днем россияне атаковали Куцурубскую громаду с помощью FPV-дрона.

Также Галициновская громада подверглась артиллерийскому обстрелу. В результате этого повреждены частный дом и автомобиль. Пострадавших нет.

Напомним, что в Галициновской громаде в результате атаки россиян 1 сентября было повреждено здание учреждения социальной сферы. Тогда в Куцурубской громаде также был поврежден частный дом.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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