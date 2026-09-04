В Николаевской области из-за обстрела повреждены частный дом и автомобиль
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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За прошедшие сутки, 3 сентября, россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed», FPV-дроном и артиллерией.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
В Николаевском районе днем россияне атаковали Куцурубскую громаду с помощью FPV-дрона.
Также Галициновская громада подверглась артиллерийскому обстрелу. В результате этого повреждены частный дом и автомобиль. Пострадавших нет.
Напомним, что в Галициновской громаде в результате атаки россиян 1 сентября было повреждено здание учреждения социальной сферы. Тогда в Куцурубской громаде также был поврежден частный дом.
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