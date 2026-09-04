В Николаевской области из-за обстрела повреждены частный дом и автомобиль

Последствия обстрела Николаевской области. Иллюстративное фото: НикВести

За прошедшие сутки, 3 сентября, россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed», FPV-дроном и артиллерией.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В Николаевском районе днем россияне атаковали Куцурубскую громаду с помощью FPV-дрона.

Также Галициновская громада подверглась артиллерийскому обстрелу. В результате этого повреждены частный дом и автомобиль. Пострадавших нет.

Напомним, что в Галициновской громаде в результате атаки россиян 1 сентября было повреждено здание учреждения социальной сферы. Тогда в Куцурубской громаде также был поврежден частный дом.