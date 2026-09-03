Из-за обстрелов в Николаевской области повреждено здание социального учреждения
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В Галициновской громаде Николаевской области в результате атаки российских войск повреждено здание учреждения социальной сферы, которое в настоящее время не работает.
Об этом сообщила Николаевская областная военная администрация.
Повреждения зафиксировали после ударов по области беспилотниками «Shahed». Кроме того, в Куцурубской громаде поврежден частный дом.
В Николаеве в результате ударов 2 сентября были повреждены 15 частных домов и три автомобиля.
Напомним, что за прошедшие сутки россияне несколько раз атаковали Николаевский район беспилотниками и крылатой ракетой. Кроме того, область подверглась атаке ударными беспилотниками «Shahed».
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