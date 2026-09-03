Из-за обстрелов в Николаевской области повреждено здание социального учреждения

Последствия обстрела Николаева 2 сентября. Фото: Николаевская ОГА

В Галициновской громаде Николаевской области в результате атаки российских войск повреждено здание учреждения социальной сферы, которое в настоящее время не работает.

Об этом сообщила Николаевская областная военная администрация.

Повреждения зафиксировали после ударов по области беспилотниками «Shahed». Кроме того, в Куцурубской громаде поврежден частный дом.

В Николаеве в результате ударов 2 сентября были повреждены 15 частных домов и три автомобиля.

Напомним, что за прошедшие сутки россияне несколько раз атаковали Николаевский район беспилотниками и крылатой ракетой. Кроме того, область подверглась атаке ударными беспилотниками «Shahed».