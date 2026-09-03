 Из-за обстрелов в Николаевской области повреждено здание социального учреждения

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Главная Новости Оборона 7:50, 03 сентября, 2026

Из-за обстрелов в Николаевской области повреждено здание социального учреждения

Наслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия обстрела Николаева 2 сентября. Фото: Николаевская ОГА

В Галициновской громаде Николаевской области в результате атаки российских войск повреждено здание учреждения социальной сферы, которое в настоящее время не работает.

Об этом сообщила Николаевская областная военная администрация.

Повреждения зафиксировали после ударов по области беспилотниками «Shahed». Кроме того, в Куцурубской громаде поврежден частный дом.

В Николаеве в результате ударов 2 сентября были повреждены 15 частных домов и три автомобиля.

Напомним, что за прошедшие сутки россияне несколько раз атаковали Николаевский район беспилотниками и крылатой ракетой. Кроме того, область подверглась атаке ударными беспилотниками «Shahed».

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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