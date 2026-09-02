За сутки россияне били по Николаевской области дронами и крылатой ракетой
-
- Мария ХамицевичКорреспондент
-
-
За прошедшие сутки, 1 сентября, россияне несколько раз атаковали Николаевский район беспилотниками и крылатой ракетой. В результате ударов пострадавших нет.
Об этом сообщила Николаевская областная военная администрация.
В Очаковской общине россияне применили беспилотник «Молния» и четыре раза наносили удары FPV-дронами.
Днём по территории Степовской общины выпустили крылатую ракету «Бандероль».
Также в течение дня под ударом FPV-дрона находилась Куцурубская община. Кроме того, область атаковали ударными беспилотниками «Shahed».
Напомним, что за сутки до этого Николаевскую область атаковали «Шахедами». В результате одной из атак в Николаевском районе произошел пожар грузовика. Ранение получил 54-летний мужчина.
Последние новости про: Война в Украине
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести