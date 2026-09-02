 За сутки россияне били по Николаевской области дронами и крылатой ракетой

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Главная Новости Оборона 7:45, 02 сентября, 2026

За сутки россияне били по Николаевской области дронами и крылатой ракетой

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото: НикВестиПоследствия обстрела Николаевской области. Иллюстративное фото: НикВести

За прошедшие сутки, 1 сентября, россияне несколько раз атаковали Николаевский район беспилотниками и крылатой ракетой. В результате ударов пострадавших нет.

Об этом сообщила Николаевская областная военная администрация.

В Очаковской общине россияне применили беспилотник «Молния» и четыре раза наносили удары FPV-дронами.

Днём по территории Степовской общины выпустили крылатую ракету «Бандероль».

Также в течение дня под ударом FPV-дрона находилась Куцурубская община. Кроме того, область атаковали ударными беспилотниками «Shahed».

Напомним, что за сутки до этого Николаевскую область атаковали «Шахедами». В результате одной из атак в Николаевском районе произошел пожар грузовика. Ранение получил 54-летний мужчина.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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