В Николаевской области россияне атаковали две громады с помощью FPV-дронов
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В Николаевском районе в течение суток россияне дважды атаковали FPV-дронами Куцурубскую и Галициновскую громады.
Об этом 1 сентября сообщила Николаевская областная военная администрация.
Также вчера Николаевскую область атаковали ударными беспилотниками «Shahed». В результате одной из атак в Николаевском районе возник пожар грузовика.
Раненого 54-летнего мужчину, о котором сообщалось накануне, медики уже осмотрели. Он проходит лечение амбулаторно. Во всех случаях обошлось без погибших.
Напомним, 31 августа в Николаевском районе в результате российской атаки ударными беспилотниками были повреждены склады, семь грузовых и два легковых автомобиля.
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