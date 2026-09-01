 В Николаевской области россияне атаковали две громады с помощью FPV-дронов

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Главная Новости Оборона 8:00, 01 сентября, 2026

В Николаевской области россияне атаковали две громады с помощью FPV-дронов

Наслідки атаки на Миколаївщині, під час якої згоріли сім вантажівок. Фото: ДСНСПоследствия атаки в Николаевской области, в ходе которой сгорели семь грузовиков. Фото: ГСЧС

В Николаевском районе в течение суток россияне дважды атаковали FPV-дронами Куцурубскую и Галициновскую громады.

Об этом 1 сентября сообщила Николаевская областная военная администрация.

Также вчера Николаевскую область атаковали ударными беспилотниками «Shahed». В результате одной из атак в Николаевском районе возник пожар грузовика.

Раненого 54-летнего мужчину, о котором сообщалось накануне, медики уже осмотрели. Он проходит лечение амбулаторно. Во всех случаях обошлось без погибших.

Напомним, 31 августа в Николаевском районе в результате российской атаки ударными беспилотниками были повреждены склады, семь грузовых и два легковых автомобиля.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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