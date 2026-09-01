В Николаевской области россияне атаковали две громады с помощью FPV-дронов

Последствия атаки в Николаевской области, в ходе которой сгорели семь грузовиков. Фото: ГСЧС

В Николаевском районе в течение суток россияне дважды атаковали FPV-дронами Куцурубскую и Галициновскую громады.

Об этом 1 сентября сообщила Николаевская областная военная администрация.

Также вчера Николаевскую область атаковали ударными беспилотниками «Shahed». В результате одной из атак в Николаевском районе возник пожар грузовика.

Раненого 54-летнего мужчину, о котором сообщалось накануне, медики уже осмотрели. Он проходит лечение амбулаторно. Во всех случаях обошлось без погибших.

Напомним, 31 августа в Николаевском районе в результате российской атаки ударными беспилотниками были повреждены склады, семь грузовых и два легковых автомобиля.