Склад и девять автомобилей повреждены в результате российских атак в Николаевской области

Обстрел Николаевской области. Фото: НикВести, для иллюстрации

В Николаевском районе в результате российской атаки ударными беспилотниками повреждены склады, семь грузовых и два легковых автомобиля.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Атаки «Шахедами» по области продолжались вчера и ночью 31 августа. В результате одного из ударов ранение получил 44-летний мужчина. По состоянию на утро он находится в стабильном состоянии.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне пять раз атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину. Повреждены два частных дома, люди не пострадали.

Еще три атаки с использованием FPV-дронов зафиксировали в Очаковской громаде. Там также обошлось без пострадавших.

Николаевская область подверглась массированной атаке 29 августа

29 августа россияне атаковали энергетические объекты Николаевской области с помощью «Шахедов». Из-за повреждений электросетей в Николаеве и общинах Николаевского и Баштанского районов произошли аварийные отключения. По предварительным данным, без электроэнергии остались более 300 тысяч абонентов.

Из-за отключения электроэнергии в Николаеве временно не работали трамваи и троллейбусы. Пассажиров перевозили 37 троллейбусов PTS, которые могут преодолевать до 20 километров на автономном ходу. Для их работы и зарядки использовались дизельные генераторы.

Несмотря на отсутствие электроэнергии, в городе продолжали работать больницы, пункты выдачи очищенной воды и светофоры с автономным питанием. Городские службы также оказывали помощь жителям после атаки.

Помимо энергетических объектов, россияне нанесли удар по хозяйственному супермаркету в Николаеве. После атаки там возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Вечером 29 августа российские войска атаковали Николаевский район ударными беспилотниками «Shahed». В Николаевском районе под ударом оказалось предприятие пищевой промышленности.