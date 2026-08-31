Склад и девять автомобилей повреждены в результате российских атак в Николаевской области
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В Николаевском районе в результате российской атаки ударными беспилотниками повреждены склады, семь грузовых и два легковых автомобиля.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Атаки «Шахедами» по области продолжались вчера и ночью 31 августа. В результате одного из ударов ранение получил 44-летний мужчина. По состоянию на утро он находится в стабильном состоянии.
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Кроме того, за прошедшие сутки россияне пять раз атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину. Повреждены два частных дома, люди не пострадали.
Еще три атаки с использованием FPV-дронов зафиксировали в Очаковской громаде. Там также обошлось без пострадавших.
Николаевская область подверглась массированной атаке 29 августа
29 августа россияне атаковали энергетические объекты Николаевской области с помощью «Шахедов». Из-за повреждений электросетей в Николаеве и общинах Николаевского и Баштанского районов произошли аварийные отключения. По предварительным данным, без электроэнергии остались более 300 тысяч абонентов.
Из-за отключения электроэнергии в Николаеве временно не работали трамваи и троллейбусы. Пассажиров перевозили 37 троллейбусов PTS, которые могут преодолевать до 20 километров на автономном ходу. Для их работы и зарядки использовались дизельные генераторы.
Несмотря на отсутствие электроэнергии, в городе продолжали работать больницы, пункты выдачи очищенной воды и светофоры с автономным питанием. Городские службы также оказывали помощь жителям после атаки.
Помимо энергетических объектов, россияне нанесли удар по хозяйственному супермаркету в Николаеве. После атаки там возник пожар, который ликвидировали спасатели.
Вечером 29 августа российские войска атаковали Николаевский район ударными беспилотниками «Shahed». В Николаевском районе под ударом оказалось предприятие пищевой промышленности.
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