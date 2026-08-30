«Повредили склад. Никто не пострадал», — Николаевская ОВА об ударе по объекту пищевой промышленности

Пожар после атаки на предприятии пищевой промышленности в Николаеве 29 августа. Фото: НикВести

За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed и крылатыми ракетами «Бандероль». В Николаевском районе под ударом оказалось предприятие пищевой промышленности.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

По данным ОВА, там был повреждён склад. Никто не пострадал.

Кроме того, российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры. В результате удара возникли проблемы с электроснабжением в Николаеве и населенных пунктах Николаевского и Баштанского районов. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение.

В самом Николаеве россияне атаковали портовую инфраструктуру ударными БПЛА типа Shahed и крылатыми ракетами «Бандероль». По данным ОВА, пострадавших нет.

Также в Николаевском районе российские войска трижды атаковали FPV-дронами Очаковскую, Куцурубскую и Галициновскую общины. В результате одного из ударов в селе Солончаки повреждено административное здание. Пострадавших нет.

Николаевская область подверглась массированной атаке 29 августа

29 августа россияне атаковали энергетические объекты Николаевской области с помощью «Шахедов». Из-за повреждения электросетей в Николаеве и общинах Николаевского и Баштанского районов произошли аварийные отключения. По предварительным данным, без электроэнергии остались более 300 тысяч абонентов.

Из-за отключения электричества в Николаеве временно не работали трамваи и троллейбусы. Пассажиров перевозили 37 троллейбусов PTS, которые могут преодолевать до 20 километров на автономном ходу. Для их работы и зарядки использовались дизельные генераторы.

Несмотря на отсутствие электроэнергии, в городе продолжали работать больницы, пункты выдачи очищенной воды и светофоры с автономным питанием. Городские службы также оказывали помощь жителям после атаки.

Помимо энергетических объектов, россияне нанесли удар по хозяйственному супермаркету в Николаеве. После атаки там возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Вечером 29 августа российские войска атаковали Николаевский район ударными беспилотниками «Shahed».