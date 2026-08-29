Россияне обстреляли Николаев «Шахедами», «Искандером-М» и КАБами: повреждены супермаркет и дома

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Последствия обстрела Николаева 29 августа. Фото: ГСЧС

За сутки россияне несколько раз атаковали Николаев и область различными видами вооружения. В городе повреждены хозяйственный супермаркет, складское помещение, административное здание, три гаража, автомобиль и окна трех многоквартирных домов.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Вечером 28 августа Николаев подвергся обстрелу баллистическими ракетами «Искандер-М». В результате удара были повреждены окна трех многоквартирных домов, административное здание, три гаража и автомобиль.

Ночью россияне также нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Николаевском районе.

Также ночью две управляемые авиабомбы упали на Галициновскую громаду.

Утром Николаев и область подверглись атаке ударными беспилотниками «Shahed». В городе повреждены хозяйственный супермаркет и складское помещение.

Кроме того, россияне дважды атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду. В Баштанском районе под ударом БПЛА типа «Молния» оказалась Гороховская громада. Во всех случаях сообщений о пострадавших нет.

Последствия атаки на Николаев 29 августа. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Николаев 29 августа. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Николаев 29 августа. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Николаев 29 августа. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Николаев 29 августа. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Николаев 29 августа. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Николаев 29 августа. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Николаев 29 августа. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Николаев 29 августа. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Николаев 29 августа. Фото: ГСЧС

Отметим, что на днях российская армия нанесла удар по территории станции Херсонской ТЭЦ сразу четырьмя калиброваннымиавиационными бомбами (КАБ). По состоянию на 28 августа в Херсоне около 50% населения остаётся без электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Свет в городе подают по часам и в небольших объёмах.

Удары по торговым сетям участились с обеих сторон

Удар по «Эпицентру» в Запорожье произошел через несколько дней после атаки на два гипермаркета сети в Одессе. 24 августа россияне поразили торговые центры в Одесской области, один из которых сгорел на площади около 35 тысяч квадратных метров. В результате атаки также пострадали люди.

В то же время в последние месяцы Украина сама усилила удары по крупным торговым и логистическим объектам в России. В частности, украинские дроны регулярно атаковали склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. С середины июля было повреждено не менее 20 его объектов, а площадь уничтоженных складских помещений превысила 1,18 миллиона квадратных метров.

В августе под удары начал попадать и другой крупный российский маркетплейс — Ozon. За несколько дней украинские дроны атаковали его логистические центры в разных регионах России, часть объектов получила значительные повреждения или прекратила работу.

Такие удары Украина использует не только для нанесения экономического ущерба. Среди целей также называют перенос последствий войны ближе к повседневной жизни россиян. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ранее объяснял, что речь идет, в частности, о разрушении иллюзии безопасной жизни в тылу России.