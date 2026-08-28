Под вечер россияне ударили по энергетике Николаева «Бандеролями»

Вечером 28 августа российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Николаева с помощью реактивных ударных беспилотников «Бандероль». В городе прогремели как минимум три взрыва.

Об этом сообщает «НикВести».

Первый взрыв прогремел около 19:40. Воздушная тревога в Николаеве объявлена не была. Сирену включили лишь примерно через пять минут после первых взрывов.

Предварительно, по данным наблюдателей, одной из причин того, что воздушную цель не удалось вовремя обнаружить, могла быть низкая высота её полёта — около 25–30 метров.

Как сообщили в Николаевской ОГА, удар был нанесен по объекту энергетической инфраструктуры Николаева.

— Сегодня вечером враг атаковал Николаев, по предварительным данным, крылатыми ракетами «Бандероль». Под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры города. На данный момент пострадавших нет, — сообщают в военной администрации.

Отметим, что на днях российская армия нанесла удар по территории станции Херсонской ТЭЦ сразу четырьмя управляемыми авиационными бомбами (КАБ). По состоянию на 28 августа в Херсоне около 50% населения остается без электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Свет в городе подают по часам и в небольших объемах.