 Россияне нанесли удары по Николаевской области с помощью «Шахедов», «Молнии» и «Ланцета»: зафиксированы повреждения

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Главная Новости Инциденты 8:19, 14 сентября, 2026

Россияне нанесли удары по Николаевской области с помощью «Шахедов», «Молнии» и «Ланцета»: зафиксированы повреждения

Наслідки атаки на Миколаїв 28 липня 2026 року. Фото «НикВести»Последствия атаки на Николаев 28 июля 2026 года. Фото «НикВести»

За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками. В результате одного из ударов в Николаевском районе повреждено хозяйственное здание, произошёл пожар.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Отмечается, что область атаковали ударными БПЛА типа «Shahed». По данным ОГА, в результате этих атак повреждений и пострадавших нет.

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В Баштанском районе днем российские военные атаковали Снигуровскую общину БПЛА типа «Молния». Пострадавших нет.

В Николаевском районе враг атаковал Куцурубскую общину с помощью FPV-дрона и БПЛА типа «Ланцет».

В селе Дмитровка в результате атаки повреждено хозяйственное здание на территории частного домовладения. Там возник пожар. Пострадавших нет.

Напомним, 12 сентября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева. Несколько районов были частично обесточены.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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Последние новости про: Обстрел Николаевщины

В результате атаки БПЛА в Николаевской области произошло три пожара
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