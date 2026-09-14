Россияне нанесли удары по Николаевской области с помощью «Шахедов», «Молнии» и «Ланцета»: зафиксированы повреждения
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками. В результате одного из ударов в Николаевском районе повреждено хозяйственное здание, произошёл пожар.
Об этом сообщили в Николаевской ОГА.
Отмечается, что область атаковали ударными БПЛА типа «Shahed». По данным ОГА, в результате этих атак повреждений и пострадавших нет.
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