Россияне нанесли удары по Николаевской области с помощью «Шахедов», «Молнии» и «Ланцета»: зафиксированы повреждения

Последствия атаки на Николаев 28 июля 2026 года. Фото «НикВести»

За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками. В результате одного из ударов в Николаевском районе повреждено хозяйственное здание, произошёл пожар.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Отмечается, что область атаковали ударными БПЛА типа «Shahed». По данным ОГА, в результате этих атак повреждений и пострадавших нет.

В Баштанском районе днем российские военные атаковали Снигуровскую общину БПЛА типа «Молния». Пострадавших нет.

В Николаевском районе враг атаковал Куцурубскую общину с помощью FPV-дрона и БПЛА типа «Ланцет».

В селе Дмитровка в результате атаки повреждено хозяйственное здание на территории частного домовладения. Там возник пожар. Пострадавших нет.

Напомним, 12 сентября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева. Несколько районов были частично обесточены.