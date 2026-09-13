На 6-й Слободской улице в Николаеве, где ведётся расширение дороги, планируется удалить 22 высохших тополя

На ул. 6-й Слободской планируется срубить 22 тополя. Иллюстративное фото Николаевского горсовета

22 дерева планируется снести на улице 6-й Слободской в Николаеве. Речь идет о сухих тополях, которые должны быть удалены на участке, где расширяют проезжую часть и прокладывают трамвайные пути. Но новые деревья пока там сажать не планируют.

Об этом стало известно во время аппаратного совещания в исполкоме Николаевского горсовета, пишут «НикВести».

Вице-мэр Юрий Андриенко сообщил, что пока не получили документы на снос деревьев. Также он подтвердил: речь идет об участке 6-й Слободской улицы, где прокладывают трамвайные пути.

Секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько уточнил, будут ли деревья заменяться.

— Пока что только демонтируем, — сообщил Юрий Андриенко.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что согласно нормам вряд ли удастся посадить новые деревья на этом же участке.

— Это тополя. Возможно ли по нормам высадить там деревья? Ведь там же сдвигается бордюр и расширяется полоса, а там уже дома. Просто вопрос, когда сажать под бордюр: там есть нормативные требования, где можно посадить это дерево между бордюром и самим деревом. А там уже начинается пешеходная зона. Мы же не будем сажать деревья посреди пешеходной зоны. Надо подумать над этим вопросом, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, с июня в Николаеве стартовал ремонт ул. 6-я Слободская. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до трех полос движения за счет интеграции в состав дороги трамвайных путей.

На капитальный ремонт дороги по улице 6-я Слободская от проспекта Центрального до улицы 1-я Военная потратили более 23,8 миллиона гривен.

В августе начали укладывать новый первый слой асфальта. По завершении всех работ на части улицы будет организовано двустороннее движение,