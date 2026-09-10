Исполком одобрил демонтаж павильона в зоне отдыха в Николаеве

Исполком одобрил демонтаж четырёх сооружений в Николаеве. Иллюстративное фото: Николаевский горсовет

Павильон в зоне отдыха «Маяк» в Корабельном районе, навес над остановкой на улице Лазурной на Намыве и еще два сооружения в Николаеве будут демонтированы. Их установили без разрешений, поэтому теперь их должны убрать.

Решение о демонтаже исполком принял на заседании 9 сентября, пишут «НикВести».

Как отметил директор департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Николаева Евгений Поляков, решение касается демонтажа временных сооружений, не имеющих документов.

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— Основанием для подготовки решения стали обращения на правительственную горячую линию, в контакт-центр, а также обращение окружной прокуратуры города Николаева. Документов у сооружений нет, — сообщил Евгений Поляков.

Исполком одобрил демонтаж павильонов в зоне отдыха «Маяк» на территории урочища «Октябрьское» в Корабельном районе, торговых киосков по улице Защитников Николаева на углу проспектов Центрального и Богоявленского, вблизи дома № 325/1, а также остановку и диспетчерский пункт возле дома №16 по улице Лазурной.

Все эти сооружения должны быть убраны до 31 марта 2027 года. Директору департамента архитектуры и градостроительства поручили в течение трёх рабочих дней определить, кто будет их демонтировать.

Напомним, что исполком одобрил демонтаж бетонных блоков и парковочных столбиков во дворах Николаева.

На предыдущем заседании исполкома обсуждалось, что в Николаеве на пересечении улиц 9-я Военная и Константиновская (Бондаренко) демонтировали остановку вместе с киоском. Теперь людям негде укрыться от дождя и солнца. Как стало известно, его убрал предприниматель, которому принадлежал киоск, за который он не платил аренду.

Теперь город ищет замену и средства для установки остановки.