 В Николаеве планируют демонтировать незаконные парковочные места во дворах многоэтажных домов, на которые соседи жалуются уже почти год

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Главная Новости Общество 16:03, 04 сентября, 2026

В Николаеве планируют демонтировать незаконные парковочные места во дворах многоэтажных домов, на которые соседи жалуются уже почти год

Незаконно встановлені паркомісця у дворі баготоповерхівок в Миколаєві, які не можуть демонтувати понад пів року. Фото: НикВестиНезаконно установленные парковочные места во дворе многоэтажных домов в Николаеве, которые не могут демонтировать уже более полугода. Фото: НикВести

В Ингульском районе Николаева планируют демонтировать незаконно установленные парковочные места во дворе дома на проспекте Мира, 70-Б.

Соответствующий проект решения должны рассмотреть на заседании исполнительного комитета 9 сентября, пишут «НикВести».

Речь идет о восьми металлических столбиках, которые установили на зеленой зоне напротив второго подъезда многоэтажного дома. Городская администрация считает, что конструкцию установили без соблюдения требований земельного и градостроительного законодательства.

Если решение будет принято, администрация Ингульского района в течение трёх рабочих дней должна подготовить распоряжение о демонтаже парковочных мест. После этого будет определено предприятие или учреждение, которое проведёт работы.

Скриншот документаСкриншот документа

Незаконные парковочные места во дворе

Напомним, что на эту ситуацию жильцы многоэтажного дома на проспекте Мира, 70-Б жаловались еще в прошлом году. В ноябре житель дома оборудовал во дворе парковочные места. Соседи возмутились, поскольку, по их словам, мужчина делал это без согласования с другими жильцами. В то же время он объяснял, что конструкция нужна для защиты автомобилей от падающих ветвей деревьев.

После жалоб соседей городские власти признали конструкцию незаконной. Мужчине выписали штраф и выдали предписание о её демонтаже.

Владелец конструкции Руслан Бутов тогда подтвердил, что получил штраф в размере более 800 гривен за работы без разрешения. Он также говорил, что оформляет необходимые документы и планирует завершить установку навеса, если получит соответствующее разрешение.

Ланцюг із замком на незаконно встановлених паркомісцях. Фото: Марина РемезоваЦепь с замком на незаконно установленных парковочных местах. Фото: Марина Ремезова
Ланцюг із замком на незаконно встановлених паркомісцях. Фото: Марина РемезоваЦепь с замком на незаконно установленных парковочных местах. Фото: Марина Ремезова

В августе этого года соседи вновь пожаловались на Руслана Бутова, поскольку он до сих пор не демонтировал установленные конструкции, хотя прошло уже более полугода. Кроме того, на парковочных местах уже установили цепь с замком, чтобы ограничить доступ к ним, рассказала жительница дома Людмила Матвеева.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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