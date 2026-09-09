В Николаеве выделили ₴10 млн на ремонт поврежденной в результате обстрелов котельной
-
- Алена КоханчукРепортер
-
-
Исполнительный комитет Николаевского городского совета одобрил выделение 10 миллионов гривен из резервного фонда бюджета громады на закупку оборудования и капитальный ремонт котельной «Николаевоблтеплоэнерго».
Соответствующее решение исполкома было принято на заседании 9 сентября, пишут «НикВести».
Как сообщила директор департамента экономического развития Николаевского горсовета Татьяна Шуличенко, средства будут направлены на ремонт котельной, пострадавшей в результате российских атак.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
— Выделяются средства в размере 10 миллионов гривен на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с прекращением теплоснабжения потребителей в холодное время года. На ремонт одной из котельных, пострадавшей в результате атак, — сказала она во время заседания исполкома.
Согласно решению, средства выделены на безвозвратной основе департаменту городского хозяйства. Их используют для закупки необходимого оборудования и проведения ремонта.
Напомним, в марте стало известно, что Кабинет Министров Украины выделил 12,85 миллиарда гривен на подготовку регионов к следующему отопительному сезону. Часть этих средств, 280,7 миллиона гривен, получит Николаевская область.
В апреле сообщалось, что по всей Украине планируется установить 75 блочно-модульных котельных общей мощностью более 372 МВт. Речь шла о монтаже блочно-модульных котельных во Львовской, Киевской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.
Также правительство выделило из резервного фонда 3 миллиарда гривен на установку 216 блочно-модульных котельных для подготовки к отопительному сезону.
Последние новости про: Отопительный сезон
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести