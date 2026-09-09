В Николаеве выделили ₴10 млн на ремонт поврежденной в результате обстрелов котельной

Оборудование котельной. Иллюстративное фото из архива НикВести

Исполнительный комитет Николаевского городского совета одобрил выделение 10 миллионов гривен из резервного фонда бюджета громады на закупку оборудования и капитальный ремонт котельной «Николаевоблтеплоэнерго».

Соответствующее решение исполкома было принято на заседании 9 сентября, пишут «НикВести».

Как сообщила директор департамента экономического развития Николаевского горсовета Татьяна Шуличенко, средства будут направлены на ремонт котельной, пострадавшей в результате российских атак.

— Выделяются средства в размере 10 миллионов гривен на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с прекращением теплоснабжения потребителей в холодное время года. На ремонт одной из котельных, пострадавшей в результате атак, — сказала она во время заседания исполкома.

Согласно решению, средства выделены на безвозвратной основе департаменту городского хозяйства. Их используют для закупки необходимого оборудования и проведения ремонта.

Напомним, в марте стало известно, что Кабинет Министров Украины выделил 12,85 миллиарда гривен на подготовку регионов к следующему отопительному сезону. Часть этих средств, 280,7 миллиона гривен, получит Николаевская область.

В апреле сообщалось, что по всей Украине планируется установить 75 блочно-модульных котельных общей мощностью более 372 МВт. Речь шла о монтаже блочно-модульных котельных во Львовской, Киевской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

Также правительство выделило из резервного фонда 3 миллиарда гривен на установку 216 блочно-модульных котельных для подготовки к отопительному сезону.