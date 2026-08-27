 В Николаеве хотят временно разрешить двустороннее движение на улице Спасской для социального транспорта

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Главная Новости Общество 11:45, 27 августа, 2026

В Николаеве хотят временно разрешить двустороннее движение на улице Спасской для социального транспорта

Соціальне таксі. Фото: Миколаївська ОВАСоциальное такси. Фото: Николаевская ОГА

В Николаеве планируют временно разрешить двустороннее движение на участке улицы Спасской, где сейчас действует ограничение. Это должно обеспечить беспрепятственный подъезд социального транспорта к учреждению, где обслуживают людей с инвалидностью.

Вопрос обсудили на заседании исполнительного комитета Николаевского городского совета 26 августа, пишут «НикВести»

Секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько уточнил, что речь идет об отрезке улицы Спасской от улицы Защитников Николаева до улицы Героев-Спасателей. В настоящее время там действует одностороннее движение, поэтому из-за таких ограничений автомобили не могут заехать на этот участок с нужной стороны.

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Он отметил, что проблема возникает, в частности, с социальным транспортом, на котором к соответствующей службе доставляют людей с инвалидностью.

— На этом участке у нас находится социальная служба, куда часто приходится подвозить людей с инвалидностью. И получается, что для того, чтобы туда заехала машина, ей приходится нарушать правила, заезжать под знак, запрещающий движение в эту сторону, — отметил Дмитрий Фалько.

Заместитель начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета Олег Кукса сообщил, что технически двустороннее движение на этом участке можно ввести временно, если это утвердит исполком. Для этого подготовят соответствующий проект решения.

Напомним, что Николаевскому горсовету предлагают продлить аренду на 15 лет в части цветочного рынка на ул. Спасской. Однако на земельной комиссии большинство депутатов воздержалось от голосования за этот проект.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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