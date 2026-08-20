Горсовету Николаева предлагают продлить аренду цветочного рынка на Спасской — земельная комиссия не согласовала

Земельная комиссия не проголосовала за продление аренды цветочного рынка на Спасской. Архивное фото НикВести

Николаевскому горсовету предлагают продлить аренду на 15 лет в части цветочного рынка на ул. Спасской. Однако на заседании земельной комиссии большинство депутатов воздержалось от голосования за этот проект.

Об этом шла речь во время заседания земельной комиссии Николаевского горсовета 19 августа, пишут «НикВести».

В проекте решения предлагается продлить Татьяне Глонзе, Александре Скляр и Кириллу Зайцеву аренду земли под торговым комплексом — цветочным рынком — на ул. Спасской. Участок занимает 314 квадратных метров.

Указано, что земля находится в аренде с июля 2011 года. В проекте решения предлагалось продлить аренду на 15 лет.

Часть цветочного рынка на Спасской, где предлагалось продлить аренду на 15 лет. Скриншот из трансляции комиссии

Члены комиссии объединили часть вопросов в пакет при голосовании, но по продлению аренды рынка на Спасской решили голосовать отдельно. «За» было всего два голоса, «против» никто не проголосовал, воздержались от голосования четыре депутата. Поэтому земельная комиссия не дала согласия на продление аренды части цветочного рынка на Спасской.

Цветочный рынок на Спасской

Цветочный рынок на ул. Спаской неоднократно обсуждали из-за его расположения на тротуаре. В 2018 году тогдашний председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявлял, что рынок нужно снести и провести реконструкцию Каштанового сквера.

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В декабре 2018 года начали сносить навесы на цветочном рынке, и предприниматели заявили, что установят новый павильон и уложат новую плитку. Однако накануне 8 марта предприниматели вновь начали торговлю на тротуаре.

Кроме того, в 2019 году продавцы выступили против того, что владельцы рынка потребовали от них уменьшить торговую площадь. В свою очередь владельцы Александр Скляр и Сергей Зайцев заявили, что Управление архитектуры вынесло предписание об уменьшении рынка на 1,5 метра, поскольку он занимает весь тротуар.

В апреле николаевский бизнесмен Алексей Пелипас заявил, что, несмотря на требования мэрии, людей с рынка не выгонят. Продажа цветов с тротуара продолжилась, хотя исполком дал арендатору 20 дней на то, чтобы убрать павильон.

В июле один из владельцев рынка Сергей Зайцев просил дополнительное время до 1 сентября, поскольку работы не успевали провести. Мэр Александр Сенкевич отчитал владельца рынка за то, что вовремя не демонтировали торговые точки.

Однако 10 июля городской голова Александр Сенкевич заявил, что продлил срок сноса незаконного навеса цветочного рынка на улице Спасской до 1 августа. По словам мэра, он вместе с главным архитектором города и «антикоррупционным» департаментом провел совещание, на котором было принято решение отсрочить дату сноса навесов не позднее 1 августа.

В августе 2019 года мэр заявил, что предприниматели все-таки завершат реконструкцию павильонов цветочного рынка на улице Спасской и приведут в порядок занятый ими тротуар.

В августе 2019 года владельцы цветочного рынка начали частично демонтировать навес, чтобы уменьшить его размеры.

В 2021 году мэр потребовал установить мойки, чтобы продавцы не выливали воду на дорогу, и убрать тканевые навесы на цветочном рынке.