Суд признал незаконным решение Николаевского горсовета о заместителях и секретарях депутатских комиссий

Пятый апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение Николаевского городского совета, которым в декабре 2020 года депутаты избрали заместителей председателей и секретарей постоянных комиссий.

Соответствующее постановление суд вынес 30 июля 2026 года по иску депутата горсовета Владислава Чайки, говорится в статье «НикВести».

Суд постановил, что горсовет Николаева превысил свои полномочия, утвердив 5 лет назад руководство комиссиями, иллюстративное фото НикВести

Речь идет о пункте 2 решения горсовета № 2/36 от 24 декабря 2020 года. Апелляционный суд пришел к выводу, что городской совет не имел законных полномочий самостоятельно избирать заместителей председателей и секретарей постоянных депутатских комиссий.

Закон «О местном самоуправлении в Украине» позволяет городскому совету создавать и ликвидировать постоянные комиссии, утверждать и изменять их состав, а также избирать председателей. В то же время заместителя председателя и секретаря комиссия должна избирать сама из своего состава.

В постановлении суд отметил, что местный регламент не может расширять полномочия горсовета и наделять его компетенцией, которой нет в законе. Таким образом, суд пришел к выводу, что при избрании заместителей председателей и секретарей комиссий Николаевский горсовет действовал «за пределами компетенции».

Суд: городской совет Николаева действовал за пределами компетенции, назначая заместителей и секретарей депутатских комиссий, скриншот из решения суда

Кроме того, суд отменил решение Николаевского окружного административного суда от 23 апреля 2026 года, который ранее отказал Владиславу Чайке в удовлетворении иска.

Также из бюджетных ассигнований Николаевского городского совета в пользу депутата должны взыскать 7262 гривны судебного сбора.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия.

Судебная история продолжается с 2021 года

Владислав Чайка обратился в суд еще в феврале 2021 года. Тогда он обжаловал как норму регламента горсовета, которая позволяла сессии избирать заместителей и секретарей комиссий, так и принятое на ее основании решение.

Впоследствии иски были разделены на два отдельных дела. Еще 22 октября 2021 года Николаевский окружной административный суд признал соответствующую норму регламента противоправной и недействительной. В январе 2022 года апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Однако дело, касающееся самого решения горсовета № 2/36, было приостановлено и возобновилось лишь в 2026 году.

В апреле этого года суд первой инстанции отклонил иск Чайки. В частности, суд счел, что решение касалось конкретных лиц и не нарушало непосредственно прав самого депутата.

Апелляционная инстанция с этим не согласилась. Суд отметил, что постоянные комиссии являются органами совета, через которые депутаты реализуют свои полномочия, поэтому нарушение порядка формирования их руководства напрямую влияет на депутатскую деятельность.

Спорную норму депутаты приняли еще в декабре 2020 года

Вопрос о том, кто должен избирать заместителей и секретарей комиссий, депутаты обсуждали еще во время формирования нового состава горсовета после местных выборов 2020 года.

10 декабря депутаты создали временную комиссию под руководством Сергея Кантора, которая готовила новый регламент и положение о постоянных комиссиях.

В ходе этой работы депутаты решили предусмотреть возможность избрания сессией не только председателей, но и заместителей и секретарей комиссий.

Параллельно фракции договаривались о распределении самих комиссий. «НикВести» 15 декабря писали, что руководящие должности обсуждались не на заседаниях временной комиссии, а на отдельных встречах председателей фракций.

18 декабря горсовет утвердил положение о постоянных комиссиях, а затем 37 голосами утвердил их состав и председателей.

24 декабря во время рассмотрения регламента Елена Киселева, Станислав Мартиросов и Сергей Танасов выступили против нормы, согласно которой горсовет мог избрать заместителя председателя или секретаря, если этого не сделала сама комиссия.

Предложение удалить этот абзац поддержали лишь семь депутатов, а регламент со спорным положением — 28. В тот же день горсовет принял решение № 2/36, которое реализовало эту норму на практике.

Почти через шесть лет апелляционный суд признал соответствующую часть этого решения незаконной.

При этом суд не отменял создание самих постоянных комиссий, их персональный состав или избрание председателей. Речь идет именно об избрании городским советом заместителей председателей и секретарей комиссий.

Нынешний состав Николаевского городского совета был избран в 2020 году. Пятилетний срок полномочий совета уже истек, однако из-за военного положения местные выборы в Украине не проводятся, поэтому депутаты VIII созыва продолжают исполнять свои полномочия до избрания нового состава совета.