Жители Николаева вновь жалуются на соседа, который незаконно оборудовал парковочные места во дворе и уже более полугода не демонтирует их

Незаконно оборудованные парковочные места во дворе многоэтажных домов в Николаеве, которые не могут демонтировать уже более полугода. Фото: НикВести

В Ингульском районе Николаева жители многоэтажного дома на проспекте Мира, 70-Б вновь жалуются на соседа, который с прошлого года не демонтировал во дворе незаконно установленные парковочные места.

Соответствующую жалобу направила Марина Ремезова в группу Contact Center при Николаевском городском совете, пишут «НикВести».

Напомним, что на эту ситуацию жильцы многоэтажного дома жаловались ещё в прошлом году. В ноябре житель дома обустроил во дворе парковочные места. Соседи возмутились, поскольку, по их словам, мужчина делал это без согласования с другими жильцами. При этом он объяснял, что конструкция нужна для защиты автомобилей от падающих веток деревьев.

Жильцы дома подали жалобы в Ингульскую районную администрацию, управляющую компанию «Город для людей» и в архитектурный отдел города. Всего они собрали 25 подписей жильцов, выступающих против установки парковочных мест во дворе.

После жалоб соседей город признал конструкцию незаконной. Мужчине выписали штраф и выдали предписание о её демонтаже.

Также жителям многоквартирного дома сообщили, что в случае невыполнения предписания городские власти могут самостоятельно провести демонтаж, а соответствующие расходы должны быть предусмотрены в бюджете, и конструкция будет включена в перечень объектов для демонтажа в Ингульском районе.

В свою очередь мужчина, решивший обустроить парковочные места, Руслан Бутов, тогда подтвердил, что получил штраф в размере более 800 гривен за работы без разрешения. Он говорил, что оформляет документы и планирует завершить установку навеса, если получит соответствующее разрешение.

Прошло уже более полугода, однако конструкция до сих пор стоит во дворе. Более того, на парковочных местах уже установили цепь с замком, чтобы ограничить доступ к ним, рассказывает жительница многоэтажного дома Людмила Матвеева.

— Недавно он повесил цепочку с замком с одной стороны. Так она и висит. То есть он там ничего не накрывает, крышу не делает, но решил повесить замок. При этом иногда он даже не ставит туда автомобиль, а паркуется рядом. Между машинами люди вешают сушиться одежду, а он ставит автомобиль рядом с бельем, — рассказывает женщина.

Цепь с замком на незаконно оборудованных парковочных местах. Фото: Марина Ремезова Цепь с замком на незаконно установленных парковочных местах. Фото: НикВести

Отметим, что «НикВести» узнали об этой ситуации в начале года. Тогда, по словам жителей многоэтажки, в администрации Ингульского района сообщили, что знают о проблеме и держат её на контроле.

— Заместитель главы Ингульского района рассказал, что они в курсе этой ситуации. Он подтвердил, что это незаконно, документов у него нет. Они проверяли ситуацию и взяли её на контроль. Мужчине выдали предписание, чтобы он демонтировал конструкцию, но он этого не делает. Нам сказали, что после принятия бюджета будут выделены средства, и они самостоятельно всё демонтируют, — рассказывала Людмила Матвеева в январе.

Также женщина отметила, что во время общения Руслан Бутов каждый раз говорит о наличии у него соответствующих документов, однако на просьбу их показать отвечает, что ещё занимается их оформлением.

Коллективное обращение от жильцов дома. Фото документа Ответ администрации Ингульского района Николаева. Фото документа

Главный архитектор города Евгений Поляков пояснил, что в данной ситуации демонтаж должна организовывать администрация Ингульского района.

По его словам, в соответствии с решением Николаевского городского совета утверждено положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных с самовольным строительством и возвратом самовольно занятых земельных участков. Этот документ определяет распределение полномочий между департаментом архитектуры и администрациями районов города.

— Этот документ предназначен для внутреннего взаимодействия, чтобы было понятно, кто на что реагирует. Там есть перечень объектов, которыми занимается администрация района, и есть перечень объектов, которыми занимается департамент архитектуры. Администрации районов занимаются установкой и демонтажем заборов, навесов, городской мебели, различных блокираторов и других подобных конструкций, — пояснил Евгений Поляков.

По его словам, процедура предусматривает создание администрацией района соответствующей комиссии, в которую приглашают представителя департамента архитектуры и градостроительства. В работе комиссии также участвуют представители администрации района.

— По результатам составляют акт. Если установлено, кто это сделал, выдают предупреждение с требованием самостоятельно демонтировать конструкцию. Если этого не происходит, они готовят проект решения исполнительного комитета о демонтаже самовольно занятого земельного участка и установленного на нем элемента. После принятия решения исполнительный орган его выполняет и осуществляет фактический демонтаж, — рассказал главный архитектор Евгений Поляков.

Он добавил, что в случае поступления соответствующего обращения в контакт-центр и установления факта отсутствия документов на конструкцию департамент определяет, какой орган должен реагировать на ситуацию.

— Если в контакт-центр поступает обращение, и я вижу, что это входит в компетенцию районной администрации, то в соответствии с решением Николаевского городского совета сообщаю, что они должны принять соответствующие меры. После этого контакт-центр передает обращение соответствующему исполнителю, — пояснил Евгений Поляков.

Он также отметил, что случаи демонтажа незаконно установленных конструкций в городе не являются единичными.

— Если говорить о прошлом году, я подводил статистику, то администрации районов проводили демонтаж блокираторов на парковочных площадках. Были случаи, когда люди фактически присваивали себе места на парковках. Администрации проводили определенную процедуру, о которой я вам рассказал, и затем демонтировали эти конструкции. То есть такие меры принимаются. Это не что-то новое или уникальное, что только появилось. Администрация района должна отреагировать и принять соответствующие меры, — отметил Евгений Поляков.

«НикВести» обратились за комментарием к главе администрации Ингульского района Анне Ременниковой, однако ответа не получили.

Напомним, в доме 35-А по улице Театральной в Николаеве, где жильцы неоднократно жаловались на затопление подвала канализацией, возникла проблема с блохами. Насекомые заполонили подвал. Жители утверждают, что управляющая компания «Город для людей» провела дезинсекцию лишь фиктивно. Однако в компании сообщили, что блох травили уже дважды.