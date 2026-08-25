Жители Николаева вновь жалуются на соседа, который незаконно оборудовал парковочные места во дворе и уже более полугода не демонтирует их
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- Дарина МельничукКорреспондентка
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В Ингульском районе Николаева жители многоэтажного дома на проспекте Мира, 70-Б вновь жалуются на соседа, который с прошлого года не демонтировал во дворе незаконно установленные парковочные места.
Соответствующую жалобу направила Марина Ремезова в группу Contact Center при Николаевском городском совете, пишут «НикВести».
Напомним, что на эту ситуацию жильцы многоэтажного дома жаловались ещё в прошлом году. В ноябре житель дома обустроил во дворе парковочные места. Соседи возмутились, поскольку, по их словам, мужчина делал это без согласования с другими жильцами. При этом он объяснял, что конструкция нужна для защиты автомобилей от падающих веток деревьев.
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Жильцы дома подали жалобы в Ингульскую районную администрацию, управляющую компанию «Город для людей» и в архитектурный отдел города. Всего они собрали 25 подписей жильцов, выступающих против установки парковочных мест во дворе.
После жалоб соседей город признал конструкцию незаконной. Мужчине выписали штраф и выдали предписание о её демонтаже.
Также жителям многоквартирного дома сообщили, что в случае невыполнения предписания городские власти могут самостоятельно провести демонтаж, а соответствующие расходы должны быть предусмотрены в бюджете, и конструкция будет включена в перечень объектов для демонтажа в Ингульском районе.
В свою очередь мужчина, решивший обустроить парковочные места, Руслан Бутов, тогда подтвердил, что получил штраф в размере более 800 гривен за работы без разрешения. Он говорил, что оформляет документы и планирует завершить установку навеса, если получит соответствующее разрешение.
Прошло уже более полугода, однако конструкция до сих пор стоит во дворе. Более того, на парковочных местах уже установили цепь с замком, чтобы ограничить доступ к ним, рассказывает жительница многоэтажного дома Людмила Матвеева.
— Недавно он повесил цепочку с замком с одной стороны. Так она и висит. То есть он там ничего не накрывает, крышу не делает, но решил повесить замок. При этом иногда он даже не ставит туда автомобиль, а паркуется рядом. Между машинами люди вешают сушиться одежду, а он ставит автомобиль рядом с бельем, — рассказывает женщина.
Отметим, что «НикВести» узнали об этой ситуации в начале года. Тогда, по словам жителей многоэтажки, в администрации Ингульского района сообщили, что знают о проблеме и держат её на контроле.
— Заместитель главы Ингульского района рассказал, что они в курсе этой ситуации. Он подтвердил, что это незаконно, документов у него нет. Они проверяли ситуацию и взяли её на контроль. Мужчине выдали предписание, чтобы он демонтировал конструкцию, но он этого не делает. Нам сказали, что после принятия бюджета будут выделены средства, и они самостоятельно всё демонтируют, — рассказывала Людмила Матвеева в январе.
Также женщина отметила, что во время общения Руслан Бутов каждый раз говорит о наличии у него соответствующих документов, однако на просьбу их показать отвечает, что ещё занимается их оформлением.
Главный архитектор города Евгений Поляков пояснил, что в данной ситуации демонтаж должна организовывать администрация Ингульского района.
По его словам, в соответствии с решением Николаевского городского совета утверждено положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных с самовольным строительством и возвратом самовольно занятых земельных участков. Этот документ определяет распределение полномочий между департаментом архитектуры и администрациями районов города.
— Этот документ предназначен для внутреннего взаимодействия, чтобы было понятно, кто на что реагирует. Там есть перечень объектов, которыми занимается администрация района, и есть перечень объектов, которыми занимается департамент архитектуры. Администрации районов занимаются установкой и демонтажем заборов, навесов, городской мебели, различных блокираторов и других подобных конструкций, — пояснил Евгений Поляков.
По его словам, процедура предусматривает создание администрацией района соответствующей комиссии, в которую приглашают представителя департамента архитектуры и градостроительства. В работе комиссии также участвуют представители администрации района.
— По результатам составляют акт. Если установлено, кто это сделал, выдают предупреждение с требованием самостоятельно демонтировать конструкцию. Если этого не происходит, они готовят проект решения исполнительного комитета о демонтаже самовольно занятого земельного участка и установленного на нем элемента. После принятия решения исполнительный орган его выполняет и осуществляет фактический демонтаж, — рассказал главный архитектор Евгений Поляков.
Он добавил, что в случае поступления соответствующего обращения в контакт-центр и установления факта отсутствия документов на конструкцию департамент определяет, какой орган должен реагировать на ситуацию.
— Если в контакт-центр поступает обращение, и я вижу, что это входит в компетенцию районной администрации, то в соответствии с решением Николаевского городского совета сообщаю, что они должны принять соответствующие меры. После этого контакт-центр передает обращение соответствующему исполнителю, — пояснил Евгений Поляков.
Он также отметил, что случаи демонтажа незаконно установленных конструкций в городе не являются единичными.
— Если говорить о прошлом году, я подводил статистику, то администрации районов проводили демонтаж блокираторов на парковочных площадках. Были случаи, когда люди фактически присваивали себе места на парковках. Администрации проводили определенную процедуру, о которой я вам рассказал, и затем демонтировали эти конструкции. То есть такие меры принимаются. Это не что-то новое или уникальное, что только появилось. Администрация района должна отреагировать и принять соответствующие меры, — отметил Евгений Поляков.
«НикВести» обратились за комментарием к главе администрации Ингульского района Анне Ременниковой, однако ответа не получили.
Напомним, в доме 35-А по улице Театральной в Николаеве, где жильцы неоднократно жаловались на затопление подвала канализацией, возникла проблема с блохами. Насекомые заполонили подвал. Жители утверждают, что управляющая компания «Город для людей» провела дезинсекцию лишь фиктивно. Однако в компании сообщили, что блох травили уже дважды.
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