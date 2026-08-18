Николаевцы пожаловались на нашествие блох в доме по Театральной — в «Городе для людей» утверждают, что уже дважды травили насекомых

Жильцы дома по ул. Театральной требуют провести дезинсекцию в подвале. Иллюстративное фото nova-yakist.ua

В доме 35-А по ул. Театральной в Николаеве, где жильцы неоднократно жаловались на затопление подвала канализацией, возникла проблема с блохами. Насекомые заполонили подвал. Жители утверждают, что управляющая компания «Місто для людей» провела дезинсекцию лишь номинально. Однако в компании сообщили, что блох травили уже дважды.

О проблеме написала жительница дома Наталья Ли в группе Contact Center при Николаевском городском совете.

В сообщении указано, что в первом и втором подъездах по ул. Театральной, 35-А уже более шести месяцев жители страдают от блох, которые из подвала распространяются по дому.

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«Уже более полугода жильцы дома по адресу ул. Театральная, 35-А (1 и 2 подъезды) живут в условиях настоящей антисанитарной блокады. Наш подвал превратился в рассадник блох, которые уже поднялись по лестничным маршам на второй этаж и атакуют квартиры», — сообщила Наталья.

Она также указала, что на горячую линию «Місто для людей» неоднократно оставляли обращения, но результата не получили.

«Все эти шесть месяцев мы ежедневно оставляем заявки на горячую линию «Місто для людей». Результат — нулевой. Реакции — никакой», — отметила жительница.

В то же время, как утверждают жители, 3 августа управляющая компания «Місто для людей» провела дезинсекцию. Но люди усомнились в этом.

«Недавно мы с удивлением узнали, что согласно документам 3 августа 2026 года у нас якобы была проведена обработка подвала. Это откровенная ложь и фальсификация. Никакой дезинсекции не было. Блохи как были, так и остались, а проблема с каждым днем только обостряется», — говорится в сообщении.

В комментариях жительница добавила, что подвал залит водой, но туда нельзя попасть из-за огромного количества блох. Жители требуют от компании «Місто для людей» провести настоящую дезинсекцию и составить акт о её проведении в присутствии жильцов, а также устранить причину протечек и сырости в подвале.

Жители Николаева пожаловались на нашествие блох в подвале по ул. Театральная, 35-А. Скриншот из Contact Center при Николаевском городском совете Жители Николаева пожаловались на нашествие блох в подвале по ул. Театральная, 35-А. Скриншот из Contact Center при Николаевском городском совете

Директор компании «Місто для людей Миколаїв» Наталья Тимофеева сообщила в комментарии «НикВести», что блох травили уже дважды.

«Последний раз обработка проводилась 3 августа, мы вместе с жителем уничтожали блох. Сегодня утром выехали повторно. Блох мы не обнаружили, но повторную обработку провели. Люди могут это подтвердить», — сообщила Наталья Тимофеева.

Что касается утечек канализации, на которые жаловались жители, в компании пояснили, что проблема заключается в сети водоканала.

«Утечка канализации — это дворовая ветка у них полностью забивается, выпуск мы у них заменили, там всё в порядке. А забивается именно дворовая ветка, это проблема водоканала. В доме всё холодное водоснабжение в подвале заменено, жильцы знают. Постоянно течет из их колодца (водоканала — прим.). «Місто для людей» приезжает, но мы не можем прочистить свой первый колодец, пока не уберут вот эту всю ветку. Еще проблема с вводом водоканала, участок, который находится в фундаменте. Нужно, чтобы водоканал подошел, а мы их приняли. Около 15–20 сантиметров трубы», — отметила директор компании.

Напомним,«НикВести» писали о проблеме с затоплением подвала по ул. Театральной, 35-А.

В августе 2025 года жильцы дома впервые публично заявили, что вынуждены жить в постоянной вонь из-за аварийной канализации, которая, по их словам, разрушает здание.

В конце ноября 2025 года жильцы дома жаловались на аварийное состояние трубы в подвале, из-за которой могло произойти подтопление.

В июне 2026 года жильцы сообщали, что проблема, публично поднятая ещё год назад, так и не решена — в «Николаевводоканале» связывали подтопление с состоянием внутридомовых сетей и магазином на первом этаже.