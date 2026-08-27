В Николаеве ищут замену остановке, которую предприниматель демонтировал вместе с киоском

Киоск с остановкой, который демонтировали на ул. 9-я Военная. Скриншот Google Maps

Остановку в Центральном районе Николаева на пересечении улиц 9-я Военная и Константиновская (Бондаренко) демонтировали вместе с киоском. Как выяснилось, это сделал предприниматель, которому принадлежал киоск и от которого требовали убрать сооружение из-за неуплаты аренды. Теперь в исполкоме ищут, где взять деньги на новую остановку.

Об этом рассказал во время заседания исполкома 26 августа секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько, сообщают «НикВести».

Напомним, что на предыдущем заседании исполкома Дмитрий Фалько рассказал о демонтаже киоска вместе с остановкой. Теперь людям негде укрыться от солнца и дождя.

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— Освободили участок, но после этого мы только создали гражданам неудобства, потому что там нет остановчного комплекса ни в каком смысле. Просто какое-то бетонное основание, на котором люди в жару просто мучаются, а от дождя и непогоды тоже негде укрыться, — напомнил секретарь горсовета.

Заместитель главы администрации Центрального района Александр Косьянов сказал, что этот вопрос лично решает глава администрации Александр Береза.

Вместе с тем Дмитрий Фалько обратил внимание, что демонтировал остановку вместе с киоском предприниматель, который должен был платить за аренду земли. С одной стороны, он выполнил требование о демонтаже, с другой — это привело к неудобствам.

— Действительно, этот остановной комплекс был установлен индивидуальным предпринимателем. Он прекратил деятельность, перестал платить за землю, получал требования и в конце концов во исполнение этих требований демонтировал комплекс. Возможно, этот остановной комплекс выглядел не слишком привлекательно, но по крайней мере люди имели возможность нормально ждать транспорт. Это была его собственность: запретить ему, с одной стороны, мы не могли. С другой стороны, от него требовали оплаты за занятый земельный участок. Соответственно, он его демонтировал. Теперь нам нужно искать средства и решать, что поставить вместо остановки, — добавил Дмитрий Фалько.

Секретарь горсовета добавил, что проработали этот вопрос с департаментом архитектуры и выяснили, что существует правило: коммунальные предприятия при демонтаже оставляют часть остановки, пока не найдут замену.

— Здесь получилось наоборот: сначала демонтировали, потом побежали искать замену, — констатировал Дмитрий Фалько.

Заместитель главы администрации Центрального района в ответ на это сказал, что департамент архитектуры поспешил. Кроме того, вице-мэр Виталий Луков отметил, что вопрос должен быть решен максимально быстро до наступления непогоды.

Напомним, в Ингульском районе Николаева жители многоэтажки на проспекте Мира, 70-Б вновь жалуются на соседа, который с прошлого года не демонтировал во дворе незаконно установленные парковочные места.