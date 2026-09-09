Исполком Николаева одобрил демонтаж бетонных блоков и парковочных столбиков в трёх дворах

Бетонные блоки на ул. Игоря Бедзая, которые демонтируют. Фото: НикВести

Парковочные столбики и бетонные блоки, которые николаевцы самовольно установили во дворах, демонтируют. Речь идет о дворах в Центральном и Ингульском районах. Администрации обращались к жителям по поводу демонтажа, но не получили ответа.

Об этом шла речь сегодня, 9 сентября, на заседании исполкома, сообщают «НикВести».

Заместитель главы администрации Ингульского района Антон Ужва сообщил, что в зеленой зоне по проспекту Мира, 70-Б установлены восемь парковочных столбиков. Эта земля находится в коммунальной собственности Николаева, но горсовет не передавал участок в аренду или иное пользование.

— Эти металлические столбики установлены самовольно, без соответствующих разрешительных документов. Поэтому предлагаем вынести вопрос о демонтаже, — отметил Антон Ужва.

Незаконно установленные парковочные места во дворе многоэтажек в Николаеве, которые не могут демонтировать уже более полугода. Фото: НикВести

Кроме того, планируется демонтировать парковочные барьеры в Центральном районе. Глава администрации Александр Береза рассказал, что их установили самовольно по ул. Инженерной, 13.

— Администрация Центрального района обращалась к ОСМД с предложением самостоятельно демонтировать указанные устройства. В установленный срок ответа не поступило. Поэтому вынуждены обратиться в исполком по поводу принудительного демонтажа, — отметил глава администрации.

Самовольно установили бетонные блоки и во внутриквартальном проезде возле домов № 58 по ул. Игоря Бедзая и № 43/1 по ул. Севастопольской. Александр Береза отметил, что по обращению патрульной полиции администрация района инициирует демонтаж конструкций, из-за которых не может проехать транспорт.

Самовольно установленные бетонные блоки на ул. Игоря Бедзая. Фото: НикВести

Исполком согласовал все проекты по демонтажу.

Демонтаж незаконных сооружений

Напомним, на самовольно установленные металлические столбики жители многоэтажного дома на проспекте Мира, 70-Б жаловались еще в прошлом году. В ноябре житель дома обустроил во дворе парковочные места. Соседи возмутились, поскольку, по их словам, мужчина делал это без согласования с другими жильцами. В то же время он объяснял, что конструкция нужна для защиты автомобилей от падающих веток деревьев.

После жалоб соседей городские власти признали конструкцию незаконной. Мужчине выписали штраф и выдали предписание о её демонтаже. Но мужчина её не убрал. Поэтому жильцы подали повторную жалобу.

Также сообщалось, что исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал демонтаж установленных бетонных блоков возле многоквартирного дома № 162 на проспекте Центральном. Речь идет о бетонных блоках на внутриквартальном проезде возле многоквартирного дома. На эти конструкции жаловались горожане, ведь они перекрывают проезд к ЖК «Центральный» с внутренней стороны дома, в том числе для экстренных служб.