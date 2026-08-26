 В Николаеве до конца года должны убрать бетонные блоки, преграждающие проезд возле дома на Центральном проспекте

  • среда

    26 августа, 2026

  • 20.4°
    Легкий дождь

    Николаев

  • 26 августа , 2026 среда

  • Николаев • 20.4° Легкий дождь

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 17:54, 26 августа, 2026

В Николаеве до конца года должны убрать бетонные блоки, преграждающие проезд возле дома на Центральном проспекте

Бетонні блоки біля багатоквартирного будинку №162. Фото з FacebookБетонные блоки возле многоквартирного дома № 162. Фото из Facebook

Исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал демонтаж установленных бетонных блоков возле многоквартирного дома №162 на Центральном проспекте.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 26 августа, пишут «НикВести».

Напомним, что речь идет о бетонных блоках на внутриквартальном проезде возле многоквартирного дома. На эти конструкции жаловались жители города, ведь они перекрывают проезд к ЖК «Центральный» со внутренней стороны дома, в том числе для экстренных служб.

Реклама

На заседании исполкома первый заместитель председателя Центрального района Александр Касьянов отметил, что это необходимо сделать.

У членов исполкома не возникло вопросов к проекту решения, и они поддержали его единогласно.

Как указано в проекте решения, демонтировать бетонные блоки должны до 31 декабря этого года. Администрации Центрального района поручили в течение трёх рабочих дней подготовить распоряжение городского головы об определении предприятия или учреждения, которое проведет демонтаж.

Как писали «НикВести» в 2016 году, жители установили блоки по этому адресу после двух ДТП, произошедших возле дома годом ранее. Люди опасались, что по проезду снова будут ездить автомобили на высокой скорости, создавая опасность для детей. В 2016 году представители администрации Центрального района приехали демонтировать блоки во исполнение предписания полиции. После спора с жителями коммунальщики решили не обострять ситуацию и покинули двор. Тогда бетонные блоки остались на месте.

Напомним, что в Ингульском районе Николаева жители многоэтажного дома на проспекте Мира, 70-Б вновь жалуются на соседа, который с прошлого года не демонтировал во дворе незаконно установленные парковочные места.

На эту ситуацию жильцы многоэтажки жаловались еще в прошлом году. В ноябре житель дома обустроил во дворе парковочные места. Соседи возмутились, поскольку, по их словам, мужчина делал это без согласования с другими жильцами. При этом он объяснял, что конструкция нужна для защиты автомобилей от падающих ветвей деревьев.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Исполком Николаевского городского совета

Со стихийных свалок на ремонт дорог и вырубку деревьев: в Центральном районе Николаева перераспределили ₴5,8 млн
В Николаеве планируют демонтировать бетонные блоки, перекрывающие проезд возле дома на проспекте Центральном
В исполкоме Николаева предлагают переименовать остановку «УГМК» в Кульбакино: её название ассоциируется с компанией из Урала
Реклама
Читайте также:
новости
«Мы бы искали решение…», — в мэрии Николаева заявляют, что никто не требовал оставить мозаику на «Зоре» открытой

Алиса Меликадамян
новости
На призыв Сенкевича в очередной раз изменить правила сортировки мусора откликнулся «пропозиционер» Панченко: депутат подал проект решения

Алена Коханчук
новости
Исполком утвердил тариф на стоянку судов в спортшколах «Атлант» и «Олимп»

Юлия Лукьяненко
новости
В исполкоме Николаева предлагают переименовать остановку «УГМК» в Кульбакино: её название ассоциируется с компанией из Урала

Алиса Меликадамян
новости
В программу развития ЖКХ Николаева планируется включить финансирование утилизации батареек и предусмотреть переработку строительного мусора

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Исполком Николаевского городского совета

В исполкоме Николаева предлагают переименовать остановку «УГМК» в Кульбакино: её название ассоциируется с компанией из Урала
В Николаеве планируют демонтировать бетонные блоки, перекрывающие проезд возле дома на проспекте Центральном
Со стихийных свалок на ремонт дорог и вырубку деревьев: в Центральном районе Николаева перераспределили ₴5,8 млн

Исполком утвердил тариф на стоянку судов в спортшколах «Атлант» и «Олимп»

«Сливал нечистоты прямо за домами», — жители Терновки пожаловались на ассенизатора

2 часа назад

Исполком определил, какие школы будут работать в очном и дистанционном форматах в Николаеве

Юлия Лукьяненко

Главное сегодня