В Николаеве до конца года должны убрать бетонные блоки, преграждающие проезд возле дома на Центральном проспекте

Бетонные блоки возле многоквартирного дома № 162. Фото из Facebook

Исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал демонтаж установленных бетонных блоков возле многоквартирного дома №162 на Центральном проспекте.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 26 августа, пишут «НикВести».

Напомним, что речь идет о бетонных блоках на внутриквартальном проезде возле многоквартирного дома. На эти конструкции жаловались жители города, ведь они перекрывают проезд к ЖК «Центральный» со внутренней стороны дома, в том числе для экстренных служб.

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На заседании исполкома первый заместитель председателя Центрального района Александр Касьянов отметил, что это необходимо сделать.

У членов исполкома не возникло вопросов к проекту решения, и они поддержали его единогласно.

Как указано в проекте решения, демонтировать бетонные блоки должны до 31 декабря этого года. Администрации Центрального района поручили в течение трёх рабочих дней подготовить распоряжение городского головы об определении предприятия или учреждения, которое проведет демонтаж.

Как писали «НикВести» в 2016 году, жители установили блоки по этому адресу после двух ДТП, произошедших возле дома годом ранее. Люди опасались, что по проезду снова будут ездить автомобили на высокой скорости, создавая опасность для детей. В 2016 году представители администрации Центрального района приехали демонтировать блоки во исполнение предписания полиции. После спора с жителями коммунальщики решили не обострять ситуацию и покинули двор. Тогда бетонные блоки остались на месте.

Напомним, что в Ингульском районе Николаева жители многоэтажного дома на проспекте Мира, 70-Б вновь жалуются на соседа, который с прошлого года не демонтировал во дворе незаконно установленные парковочные места.

На эту ситуацию жильцы многоэтажки жаловались еще в прошлом году. В ноябре житель дома обустроил во дворе парковочные места. Соседи возмутились, поскольку, по их словам, мужчина делал это без согласования с другими жильцами. При этом он объяснял, что конструкция нужна для защиты автомобилей от падающих ветвей деревьев.