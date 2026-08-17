В Николаеве планируют демонтировать бетонные блоки, перекрывающие проезд возле дома на Центральном проспекте

Бетонные блоки возле многоквартирного дома № 162. Фото из Facebook

В Николаеве планируют демонтировать самовольно установленные бетонные блоки на внутриквартальном проезде возле многоквартирного дома №162 на проспекте Центральном.

Вопрос вынесли на рассмотрение исполнительного комитета после жалоб горожан, сообщают «НикВести».

Согласно документу, бетонные блоки были установлены на проезжей части с нарушением требований земельного законодательства. До этого 28 июля городские службы составили акт обследования самовольно занятого земельного участка.

Вопрос возник после неоднократных обращений жителей. В частности, 2 июля в Contact Center при Николаевском городском совете обратилась местная жительница Татьяна Безродня. Она сообщила, что бетонная конструкция перекрывает проезд к ЖК «Центральный» с внутренней стороны дома.

Бетонные блоки возле многоквартирного дома №162. Фото из Facebook

По словам женщины, из-за этого затруднен проезд автомобилей, в частности экстренных служб. Она также отметила, что после перекрытия проезда увеличился поток автомобилей через соседние дворы.

Отдельно жительница обратила внимание на ситуацию в связи с перекрытием улицы 6-й Слободской. По её словам, из-за этого по дворам вдоль Колодезной и проспекта Центрального стало ездить больше легковых и грузовых автомобилей, в том числе крупногабаритного транспорта.

«Для частичной разгрузки просьба немедленно устранить вышеуказанное препятствие и принять соответствующие меры в отношении нарушителей, которые его каждый раз восстанавливают, ведь это не первое обращение и не первая попытка разблокировать проезд», — пишет Татьяна Безродня.

Проект решения должны рассмотреть на заседании исполкома. В случае принятия решения администрации Центрального района поручат в течение трёх рабочих дней подготовить распоряжение городского головы об определении предприятия или учреждения, которое проведет демонтаж.

Как писали «НикВести» в 2016 году, жители установили блоки по этому адресу после двух ДТП, произошедших возле дома годом ранее. Люди опасались, что по проезду снова будут ездить автомобили на большой скорости, создавая опасность для детей. В 2016 году представители Администрации Центрального района приехали демонтировать блоки во исполнение предписания полиции. После спора с жителями коммунальщики решили не обострять ситуацию и покинули двор. Тогда бетонные блоки остались на месте.