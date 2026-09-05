 В Николаеве планируют демонтировать бетонные блоки и парковочные барьеры, которые незаконно установили во дворах

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Главная Новости Самоуправление 12:57, 05 сентября, 2026

В Николаеве планируют демонтировать бетонные блоки и парковочные барьеры, которые незаконно установили во дворах

Самовільно встановлені бетонні блоки по вул. Ігоря Бедзая. Фото: НикВестиСамовольно установленные бетонные блоки на ул. Игоря Бедзая. Фото: НикВести

В Центральном районе Николаева планируют убрать бетонные блоки и парковочные барьеры по двум адресам. Их установили самовольно во дворах многоэтажных домов.

Об этом говорится в проектах решения исполкома Николаевского горсовета, пишут «НикВести».

В одном из проектов решения указано, что бетонные блоки самовольно установлены во внутриквартальном проезде вдоль дома № 58 по ул. Игоря Бедзая (Чкалова) и № 43/1 по улице Севастопольской. Главе администрации Центрального района Александру Березе планируют поручить в течение трёх рабочих дней подготовить распоряжение и определить, кто будет демонтировать бетонные блоки.

Их должны убрать в течение четырёх месяцев, если исполком поддержит проект решения.

Самовільно встановлені бетонні блоки по вул. Ігоря Бедзая. Фото: НикВестиСамовольно установленные бетонные блоки на ул. Игоря Бедзая. Фото: НикВести

Кроме того, исполком рассмотрит проект решения о демонтаже парковочных барьеров во дворе дома № 13 на улице Инженерной. Их тоже установили самовольно.

В отличие от бетонных блоков, на демонтаж парковочных барьеров дадут время до 31 декабря 2026 года. Но кто будет их убирать, глава администрации должен определить также в течение трех рабочих дней после принятия исполнительным комитетом решения.

Демонтаж незаконных сооружений

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Напомним, исполком также должен рассмотреть проект по демонтажу парковочных барьеров на проспекте Мира, 70-Б. Речь идет о восьми металлических столбиках, которые установили в зеленой зоне напротив второго подъезда многоэтажного дома. В исполкоме отмечают, что конструкция была установлена без соблюдения требований земельного и градостроительного законодательства.

На самовольно установленные металлические столбики жители многоэтажного дома на проспекте Мира, 70-Б жаловались еще в прошлом году. В ноябре житель дома обустроил во дворе парковочные места. Соседи возмутились, поскольку, по их словам, мужчина делал это без согласования с другими жильцами. При этом он объяснял, что конструкция нужна для защиты автомобилей от падающих ветвей деревьев.

После жалоб соседей городские власти признали конструкцию незаконной. Мужчине выписали штраф и выдали предписание о её демонтаже. Но он её не убрал. Поэтому жильцы подали повторную жалобу.

Также сообщалось, что исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал демонтаж установленных бетонных блоков возле многоквартирного дома № 162 на проспекте Центральном. Речь идет о бетонных блоках на внутриквартальном проезде возле многоквартирного дома. На эти конструкции жаловались горожане, ведь они перекрывают проезд к ЖК «Центральный» с внутренней стороны дома, в том числе для экстренных служб.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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