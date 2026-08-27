 Горсовет присвоил двум Героям Украины звание Почетный гражданин Николаева

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Горсовет присвоил двум Героям Украины звание Почетный гражданин Николаева

Миколаївська міськрада присвоїла звання Почесний громадянин Миколаєва двом Героям України. Фото з відкритих джерелНиколаевский горсовет присвоил звание Почетный гражданин Николаева двум Героям Украины. Фото из открытых источников

Сегодня, 27 августа, Николаевский горсовет проголосовал за присвоение звания Почетный гражданин города посмертно двум Героям Украины — Игорю Бедзаю и Геннадию Матуляку. Решение было принято единогласно.

Об этом сообщают «НикВести».

Мэр Александр Сенкевич напомнил, что звание почетного гражданина может присвоить городской совет на сессии. Однако в положение о присвоении звания были внесены изменения.

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— Мы с вами внесли некоторые изменения в положение о почетном гражданине. К нам могут обращаться люди, группы людей, а также различные организации с просьбой предоставить такую возможность присвоить почетное звание, — сказал мэр.

Он отметил, что в отношении военных такое звание может получить человек, удостоенный звания Героя Украины или являющийся кавалером Ордена Богдана Хмельницкого. Сегодня было предложено посмертно присвоить звание почетного гражданина Николаева двум полковникам ВСУ — Игорю Бедзаю и Геннадию Матуляку.

— За личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга на благо города Николаева и Украины, а также при защите территориальной целостности и суверенитета Украины, что подтверждено государственной наградой — званием Герой Украины — и золотой звездой, — добавил городской голова.

Кандидатуры были одобрены организационным комитетом и депутатскими комиссиями.

— Считаю, что эти люди являются выдающимися в истории страны. Также напомню, что две улицы носят фамилии этих героев — Игоря Бедзая и Геннадия Матуляка. Отдельно могу сказать, что Игорь Бедзай был одним из тех, кто не просто так покинул Крым во время его незаконной аннексии, а вместе с коллективами и техникой улетел оттуда. Оба героя погибли при выполнении боевых задач, — отметил мэр.

Николаевский городской совет единогласно проголосовал за присвоение звания «Почетный гражданин Николаева» Игорю Бедзаю и Геннадию Матуляку.

Напомним, что Игорь Бедзай был начальником службы безопасности полётов Командования ВМС. 7 мая 2022 года, когда бывший командир 10-й Сакской бригады морской авиации пилотировал Ми-14, он попал под удар вражеского самолета и погиб. Полковнику присвоили звание Героя Украины. Бригада, которой он командовал, получила его имя.

Геннадий Матуляк служил в 299-й бригаде тактической авиации, был пилотом Су-25. В Гостомеле уничтожил скопление техники противника. 26 февраля он героически погиб, отводя свой подбитый самолет от населенного пункта.

Подполковник уничтожил колонну российских оккупантов, однако его самолет был подбит. В этот момент он находился над населенным пунктом. Если бы Геннадий Матуляк катапультировался, он мог бы выжить, однако тогда погибли бы мирные жители. Поэтому подполковник решил увести самолет подальше от населенного пункта. Он не успел вовремя катапультироваться и героически погиб.

1 марта 2022 года президент Владимир Зеленский посмертно присвоил Геннадию Матуляку почетное звание Герой Украины.

Изменения в присвоении звания Почетного гражданина Николаева

В феврале этого года депутаты Николаевского городского совета поддержали изменения в Положении о городских наградах и почетных званиях.

Отныне это звание может присваиваться за выдающиеся заслуги в сферах науки, техники, культуры, образования, здравоохранения, экологии, развития экономики, градостроительства и укрепления демократических институтов.

Отдельно определены основания, связанные с проявлениями мужества и героизма — в частности, за защиту территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. Речь идет о личном героизме, подтвержденном государственными наградами, среди которых звание «Герой Украины», ордена Богдана Хмельницкого I–III степеней, «За мужество» I–III степеней и орден Даниила Галицкого.

Также звание может присваиваться за деятельность, способствующую формированию положительного имиджа Николаева в Украине и за её пределами, в частности за реализацию творческих и общественно значимых проектов.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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