 Верховная Рада уволила генерального прокурора Кравченко

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Главная Новости Политика 12:39, 15 сентября, 2026

Верховная Рада уволила генерального прокурора Кравченко

ВРУ звільнила генпрокурора Руслана Кравченка. Фото: ФокусВерховная Рада Украины уволила генерального прокурора Руслана Кравченко. Фото: Фокус

Верховная Рада Украины уволила генерального прокурора Руслана Кравченко. Депутаты отдали 317 голосов «за».

Решение было принято на заседании сегодня, 15 сентября.

Во время голосования поддержали увольнение генпрокурора 317 нардепов. Не голосовали 23.

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Скандал с увольнением генерального прокурора Кравченко

Утром 14 сентября стало известно, что генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что перед подачей в отставку подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. По его словам, он также подписал подозрение в отношении лица, близкого к руководителю САП Александру Клименко. Накануне ночью он выехал за границу.

В ответ на это Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что действия генерального прокурора Руслана Кравченко являются продолжением «системной атаки» на независимые антикоррупционные органы.

Реагируя на подобное заявление Руслана Кравченко, президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать решение об увольнении генпрокурора.

Позже президент все же отстранил Руслана Кравченко от должности.

Что этому предшествовало?

8 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Он назвал это сознательным политическим решением. Хотя еще 7 сентября генпрокурор заявлял, что самостоятельно подавать в отставку не планирует. Он говорил, что готов покинуть пост, если такое решение примут президент, Верховная Рада или его коллеги.

В тот же день «Украинская правда» сообщала о встрече Владимира Зеленского с Русланом Кравченко и председателем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. По информации издания, в ходе беседы должны были определить дальнейшую судьбу Руслана Кравченко на посту генерального прокурора.

Скандал возник после обнародования материалов операции «Карфаген». В записях фигурантов расследования упоминался «Шеф», которого в Офисе генерального прокурора связывали именно с Русланом Кравченко. Один из фигурантов дела — заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива. НАБУ подозревает его в организации группы, которая могла обеспечивать работу мошеннических колл-центров.

Во время избрания Сергею Кропиве меры пресечения прокурор САП заявил, что тот мог координировать ремонтные работы в доме, которым пользуется Руслан Кравченко в Козине.

Журналисты Bihus.Info выяснили, что речь идет о доме площадью около 300 квадратных метров. По их данным, официальной владелицей недвижимости является 73-летняя женщина, а самого дома нет в декларации генпрокурора. Руслан Кравченко объяснял, что арендует этот дом. По его словам, помещение требовало доработок и настройки оборудования, поэтому в этом контексте и обсуждались работы мастеров, сигнализация и бытовая техника.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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