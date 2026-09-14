В Южноукраинске кадровые решения и премии горсовета будут согласовываться с военной администрацией

Южноукраинский городской совет, декабрь 2025 года. Фото: НикВести

В Южноукраинске назначение и увольнение руководителей коммунальных предприятий, учреждений и организаций, а также изменения в размере премий должностным лицам исполнительных органов горсовета будут предварительно согласовываться с начальником городской военной администрации. Такие правила предусматривает новый порядок взаимодействия городского совета, его исполнительных органов и военной администрации.

Соответствующее совместное распоряжение 9 сентября подписали начальник Южноукраинской городской военной администрации Иван Кухта и городской голова Валерий Онуфриенко.

Порядок будет действовать в течение всего периода военного положения и ещё 30 дней после его прекращения.

Согласно пункту 14 документа, предварительного согласования с начальником военной администрации потребуют назначение и увольнение руководителей исполнительных органов горсовета и их заместителей, руководителей структурных подразделений аппарата совета и исполкома, а также руководителей коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

То есть речь идет, в частности, о руководителях коммунальных предприятий, учебных заведений, больниц и других учреждений общины. Субъект назначения должен предоставить военной администрации информацию о кандидатуре.

Отдельно определены правила в отношении премий. Городской голова должен согласовывать с начальником военной администрации дисциплинарные меры в отношении должностных лиц исполнительных органов совета, а также установление или изменение размера их премий — если речь идет об увеличении сверх базового размера, уменьшении или невыплате.

Также городской совет должен направлять военной администрации повестку дня пленарного заседания не позднее чем за семь календарных дней до заседания, а исполком — не позднее чем за три дня. В случае внеочередного заседания документы должны передаваться незамедлительно после их составления.

В то же время по неотложным вопросам обороны, общественной безопасности, гражданской защиты, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и работы критически важной инфраструктуры военная администрация может принимать решения без предварительных предложений или согласований с горсоветом и исполкомом.

В документе также указано, что разногласия между сторонами должны урегулироваться в ходе рабочих консультаций. При этом наличие таких разногласий не препятствует осуществлению полномочий военной администрации.

Скриншот нового порядка взаимодействия городского совета, его исполнительных органов и военной администрации

Напомним, в августе 2026 года глава Южноукраинской городской военной администрации Иван Кухта начал самостоятельно принимать бюджетные и тарифные решения, а исполнительный комитет теперь лишь принимает информацию к сведению. Ранее, в июле 2026 года, председатель Николаевской ОГА Виталий Ким представил Кухту депутатскому корпусу и военному руководству, поставив в числе задач повышение обороноспособности общины. Тогда же президент Украины подписал указ о создании Южноукраинской городской военной администрации.



До этого, в начале июля 2026 года, мы писали о том, как город со стратегической атомной станцией оказался на грани создания военной администрации из-за затянувшихся конфликтов в городской власти: сессии горсовета не собирались с февраля, а датский грант на 5,2 миллиона евро оказался под угрозой. Еще в мае 2026 года Ким подал документы президенту Зеленскому для создания администрации, а в апреле 2026 года народный депутат Артем Черноморов выступил против этой идеи, назвав давление на общину недопустимым.



Еще раньше, в декабре 2025 года, областная военная администрация не видела юридических оснований для введения военной администрации в Южноукраинске, хотя тогдашний городской голова Валерий Онуфриенко об этом просил, а депутаты трижды не смогли собраться и принять бюджет на 2026 год.