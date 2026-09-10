 В Южноукраинске за ₴4,5 млн планируют закупить трубы для подготовки теплосетей к зиме

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В Южноукраинске за ₴4,5 млн планируют закупить трубы для подготовки теплосетей к зиме

Південноукраїнськ, фото з відкритих джерелЮжноукраинск, фото из открытых источников

В Южноукраинске Николаевской области планируют закупить стальные трубы для аварийно-восстановительных работ на теплосетях перед отопительным сезоном 2026-2027 годов. На это готовы потратить 4,5 миллиона гривен.

Тендер объявило коммунальное предприятие «Теплоснабжение и водо-канализационное хозяйство» городского совета, пишут «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro.

Материалы закупаются для тепловых сетей и теплораспределительных пунктов Южноукраинска и поселка Константиновка. Закупку будут финансировать из бюджета общины.

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В частности, коммунальщики планируют приобрести стальные трубы различного диаметра. Больше всего — 804 метра труб диаметром 159 миллиметров. Также закупят 228 метров труб диаметром 273 миллиметра, 114 метров — диаметром 133 миллиметра и другие трубы.

Кроме того, в перечне указаны стальные отводы различных размеров и 20 фланцев. В частности, планируется приобрести 105 отводов диаметром от 89 до 426 миллиметров.

Материалы должны быть новыми, изготовленными в 2024–2026 годах, без повреждений и следов коррозии. Гарантия на них должна составлять не менее двух лет.

Поставить закупленные материалы в Южноукраинск должны до 20 октября 2026 года.

Напомним, что исполнительный комитет Николаевского городского совета одобрил выделение 10 миллионов гривен из резервного фонда бюджета общины на закупку оборудования и капитальный ремонт котельной «Николаевоблтеплоэнерго».

В то же время коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» планомерно готовится к отопительному сезону, однако из-за нерешенного вопроса с долгами у предприятия могут арестовать счета.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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