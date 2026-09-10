В Николаеве на квартиры для жильцов дома, где произошел взрыв газа, требуется ₴17 млн, но у города нет денег

Демонтаж многоэтажного дома в Ингульском районе Николаева, 24 декабря 2025 года. Фото: НикВести

Для приобретения квартир жильцам дома по адресу улица 4-я Продольная, 87 в Николаеве, где произошел взрыв газа, необходимо около 17 миллионов гривен. На данный момент этих средств в городском бюджете нет, поэтому вопрос о приобретении жилья пока отложен.

Об этом стало известно во время аппаратного совещания Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Напомним, 23 мая 2025 года в одной из квартир на первом этаже пятиэтажного дома по адресу 4-я Продольная, 87 в Николаеве произошел взрыв. Как сообщали в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области, причиной стала утечка бытового газа.

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В результате взрыва первый подъезд дома получил значительные повреждения и впоследствии был признан аварийным.

— Прошу пока отложить (этот вопрос, — прим.), потому что тех 17 миллионов — пока это еще 17. У нас их еще нет для приобретения этих квартир. Поэтому этот вопрос, по-видимому, переходит уже в компетенцию другого заместителя, — сказал первый заместитель городского головы Виталий Луков.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что в дальнейшем вопрос передадут заместителю городского головы Сергею Кореневу, поскольку в его полномочия входят вопросы управления активами.

— Пожалуйста, тогда мы здесь меняем Лукова на Коренева. Так как управление активами уже будет у него. И тогда этот вопрос касается денег. Я понимаю, что у нас его в ближайшее время решить легко не получится. Зафиксировали, на месяц его откладываем, заслушаем, — сказал Александр Сенкевич.

Что известно о демонтаже дома

Первый подъезд пятиэтажного дома на 4-й Продольной, 87 в Ингульском районе Николаева демонтировали после взрыва газа ещё в декабре 2025 года. Часть жильцов отселили в общежитие, остальные временно живут у родственников, друзей или снимают жилье.

Летом того же года в редакцию обратились сами жильцы пятиэтажки, обеспокоенные тем, что не знают, когда получат компенсацию после сноса.

Первый заместитель городского головы Виталий Луков тогда отмечал, что город должен просчитать необходимую сумму и определить возможный механизм помощи.

По его словам, речь шла не только о возможности приобретения квартир, но и о других вариантах — в частности, о найме или аренде жилья. При этом площадь необходимого жилья должна была определяться в соответствии с количеством зарегистрированных жильцов и действующими нормативами.

Также Виталий Луков пояснял, что использовать для этого средства резервного фонда города напрямую невозможно, поскольку квартиры являются частной собственностью. Для выделения средств городу необходимо было предусмотреть отдельную программу.