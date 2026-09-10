 Николаевский областной совет поддержал перераспределение 5 тонн топлива, выделенного больницам на случай отключений электроэнергии

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Николаевский областной совет поддержал перераспределение 5 тонн топлива, выделенного больницам на случай отключений электроэнергии

Лікарні Миколаївщини передадуть 5 тонн резервного пального соціальним закладам. Фото: НикВестиБольницы Николаевской области передадут 5 тонн резервного топлива социальным учреждениям. Фото: НикВести

Николаевский областной совет принял решение о перераспределении 5 тонн топлива, которое выделялось больницам для обеспечения работы во время отключений электроэнергии. Топливо передадут гериатрическим и психоневрологическим интернатам.

Соответствующее решение депутаты приняли во время сессии Николаевского областного совета 10 сентября, сообщают «НикВести».

Начальник управления здравоохранения Николаевской областной военной администрации Ирина Ткаченко пояснила, что речь идет о топливе, которое медицинским учреждениям выделяли для стабильной работы в осенне-зимний период 2025–2026 годов.

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По её словам, больницы области внесены в реестр объектов критической инфраструктуры, поэтому во время плановых отключений электроэнергии и блэкаутов их не отключали от электросети. Из-за этого часть топлива осталась неиспользованной.

— Учитывая, что наши лечебные учреждения внесены в реестр критической инфраструктуры и во время блэкаутов и плановых отключений не отключались от общей сети электроснабжения, это позволило сэкономить определенное количество топлива на балансе лечебных учреждений. Учитывая имеющиеся возможности, мы перераспределяем это топливо для стабильной работы гериатрических и психоневрологических интернатов Николаевской области, — сказала Ирина Ткаченко.

Проект решения перед рассмотрением на сессии поддержали четыре постоянные комиссии областного совета, а также президиум.

В результате решение поддержали 39 депутатов.

Отметим, что вопрос о перераспределении топлива ранее рассматривался на заседании профильной комиссии Николаевского областного совета 4 сентября. Тогда Ирина Ткаченко сообщила, что в департамент здравоохранения обратились представители службы социальной защиты с просьбой передать 5 тысяч литров дизельного топлива для социальных учреждений.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная клиническая больница пока не может организовать стационарное паллиативное отделение из-за отсутствия необходимых площадей. В то же время вопрос о его создании сейчас рассматривается, поскольку паллиативная помощь должна быть доступна, в частности, в областных медучреждениях.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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