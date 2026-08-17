 В Николаевской областной больнице не могут открыть паллиативное отделение: нет помещения

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Главная Новости Общество 14:11, 17 августа, 2026

В Николаевской областной больнице не могут открыть паллиативное отделение: нет помещения

Миколаївська обласна клінічна лікарня. Фото: Facebook-сторінка лікарні.Николаевская областная клиническая больница. Фото: страница больницы в Facebook.

Николаевская областная клиническая больница пока не может организовать стационарное паллиативное отделение из-за отсутствия необходимых площадей. В то же время вопрос о его создании сейчас рассматривается, поскольку паллиативная помощь должна быть доступна, в частности, в областных медицинских учреждениях.

Об этом шла речь во время заседания Николаевской областной комиссии по вопросам медицины, пишут «НикВести».

Как пояснила начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Ирина Ткаченко, паллиативная помощь является обязательной для отдельных учреждений, в частности областного онкологического центра и областной детской больницы.

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— Палиативная помощь обязательна для онкоцентра — это связано со статусом пациентов. Обязательно она должна быть и в областной детской больнице, учитывая, что там находятся дети с инвалидностью, дети, которые иногда длительное время находятся на искусственной вентиляции легких, имеют трахеостомы. То есть паллиативное отделение там также должно быть, — сказала Ирина Ткаченко.

По её словам, сейчас отдельно рассматривается вопрос о создании паллиативного отделения в Николаевской областной клинической больнице.

В то же время Ирина Шабилянова, депутат Николаевского облсовета, руководитель от й областной клинической больницы, пояснила, что больница уже пыталась работать по пакету мобильной паллиативной помощи, но столкнулась с проблемами.

По её словам, семейные врачи часто самостоятельно регистрировали пациентов по этому пакету, из-за чего те не попадали в областную больницу. При этом специалисты областной больницы фактически могли выезжать к таким пациентам.

— Несмотря на то, что областная больница не выезжала, у нас работали узкие специалисты, выезжала скорая медицинская помощь. Мы отказались от этого пакета из-за несоответствия введенных положений, — рассказала Ирина Шабилянова.

Что касается стационарной паллиативной помощи, то, по её словам, главной проблемой для областной больницы является отсутствие свободных помещений.

— Сейчас в областной больнице, учитывая наше здание, мы не можем организовать паллиативное отделение из-за отсутствия площади. У нас нет помещения, — сказала Ирина Шабилянова.

Она пояснила, что у больницы есть несколько локаций, однако все они уже задействованы. В частности, в здании на улице Киевской, 1 нет возможности обустроить дополнительное отделение. На другой локации часть стационара была разрушена.

Напомним, что в Николаевской области представили проект эффективной сети больниц, согласно которому медучреждения будут разделены на надкластерные, кластерные, общие больницы и больницы общин в зависимости от мощности, численности населения и перечня услуг.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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