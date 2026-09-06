 Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству поддержала перераспределение 5 тонн топлива, выделенного больницам Николаевской области на случай отключений электроэнергии

  • воскресенье

    6 сентября, 2026

  • 20.6°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 6 сентября , 2026 воскресенье

  • Николаев • 20.6° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Самоуправление 10:21, 06 сентября, 2026

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству поддержала перераспределение 5 тонн топлива, выделенного больницам Николаевской области на случай отключений электроэнергии

Фото: НикВестиБольницы Николаевской области передадут 5 тонн резервного топлива социальным учреждениям. Фото: НикВести

Комиссия Николаевского областного совета поддержала перераспределение 5 тонн резервного дизельного топлива, которое ранее было выделено больницам на случай отключений электроэнергии. Его планируется передать учреждениям социальной защиты.

Об этом шла речь во время заседания комиссии по вопросам совместной собственности территориальных общин сел, поселков, городов Николаевской области, жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и архитектуры 4 сентября, пишут «НикВести».

Начальница управления здравоохраненияНиколаевской областной военной администрации Ирина Ткаченко пояснила, что топливо выделяли больницам для работы генераторов во время возможных блэкаутов и плановых отключений электроэнергии в осенне-зимний период 2025–2026 годов.

Реклама

По её словам, медицинские учреждения области относятся к объектам критической инфраструктуры, поэтому их не отключали от электросети. Из-за этого часть топлива осталась неиспользованной.

— Речь идет о топливе, которое выделялось лечебным учреждениям для стабильной работы в осенне-зимний период 2025–2026 годов, для работы генераторов в период блэкаутов или плановых отключений электроснабжения. Учитывая, что наши лечебные учреждения внесены в реестр объектов критической инфраструктуры и их не отключали от общей сети электроснабжения, это позволило нам сохранить определенное количество топлива. К нам обратился Департамент социальной защиты с просьбой перераспределить 5 тонн топлива для их социальных учреждений. Поэтому прошу поддержать это решение, — сообщила Ирина Ткаченко.

Депутат Александр Мосин уточнил, сколько топлива в целом осталось в резерве и будут ли передавать социальным учреждениям весь остаток.

— А каково общее количество топлива в резерве? Это все 5 тонн или его больше? — спросил Александр Мосин.

— Нет, у нас больше. Осталось 26 тысяч 100 [литров], а из них мы выделяем только 5 тонн, — ответила Ирина Ткаченко.

В то же время депутат предложил учесть возможные риски для больниц в случае ухудшения ситуации с электроснабжением.

— Я предлагаю рекомендовать Николаевской областной военной администрации разработать, если у них ещё нет, план экстренных действий на случай ухудшения ситуации в лечебных учреждениях, а также меры экстренного реагирования и обеспечения бесперебойной работы в случае отключения электроэнергии, — отметил Александр Мосин.

Также он обратил внимание на срок хранения дизельного топлива и необходимость проверить соответствующие документы.

— Также я предлагаю проработать вопрос о возможном сроке хранения топлива. Я вчера разбирался с ДСТУ: гарантированный срок хранения, в течение которого топливо не теряет своих свойств, составляет 12 месяцев. Там есть разные нормы для разных категорий, но с учётом той информации, которая у нас была, у нас нет полных сертификатов. Поэтому также прошу этот вопрос учесть и проработать, — сказал депутат.

В итоге четыре члена комиссии поддержали проект решения. Теперь его должны вынести на рассмотрение президиума Николаевского областного совета и 38-й внеочередной сессии восьмого созыва.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная клиническая больница пока не может организовать стационарное паллиативное отделение из-за отсутствия необходимых площадей. В то же время вопрос о его создании сейчас рассматривается, поскольку паллиативная помощь должна быть доступна, в частности, в областных медицинских учреждениях.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

Последние новости про: Николаевщина

В Николаевской области в этом году утонули 18 человек, в том числе двое детей
Средняя зарплата в Николаевской области превышает ₴28 тысяч, но в некоторых сферах платят в четыре раза меньше
Жара отступает: в Николаевской области температура снизится до +21°C
Реклама
Читайте также:
новости
Между мифами, космосом и реальностью: в Николаеве открылась выставка Сергея Рослякова

Алина Квитко
новости
В Николаеве фестиваль «PivdenFest» объединил местные бренды и благотворительный сбор средств для военных

Алина Квитко
новости
В Николаеве планируют демонтировать бетонные блоки и парковочные барьеры, которые незаконно установили во дворах

Юлия Лукьяненко
новости
В николаевском зоопарке рассказали, как животные пережили нападение на «Эпицентр»

Алина Квитко
новости
Коблевская громада может лишиться донорской поддержки после включения в зону возможных боевых действий

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаевщина

Жара отступает: в Николаевской области температура снизится до +21°C
Средняя зарплата в Николаевской области превышает ₴28 тысяч, но в некоторых сферах платят в четыре раза меньше
В Николаевской области в этом году утонули 18 человек, в том числе двое детей

Россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами»: погиб водитель, повреждены дома, грузовики и троллейбусы

Дарина Мельничук

14 % предприятий ОПК лишились статуса критически важных

Тысячи пингвинов рекордно рано вернулись на остров Галиндез