Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству поддержала перераспределение 5 тонн топлива, выделенного больницам Николаевской области на случай отключений электроэнергии

Больницы Николаевской области передадут 5 тонн резервного топлива социальным учреждениям. Фото: НикВести

Комиссия Николаевского областного совета поддержала перераспределение 5 тонн резервного дизельного топлива, которое ранее было выделено больницам на случай отключений электроэнергии. Его планируется передать учреждениям социальной защиты.

Об этом шла речь во время заседания комиссии по вопросам совместной собственности территориальных общин сел, поселков, городов Николаевской области, жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и архитектуры 4 сентября, пишут «НикВести».

Начальница управления здравоохраненияНиколаевской областной военной администрации Ирина Ткаченко пояснила, что топливо выделяли больницам для работы генераторов во время возможных блэкаутов и плановых отключений электроэнергии в осенне-зимний период 2025–2026 годов.

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По её словам, медицинские учреждения области относятся к объектам критической инфраструктуры, поэтому их не отключали от электросети. Из-за этого часть топлива осталась неиспользованной.

— Речь идет о топливе, которое выделялось лечебным учреждениям для стабильной работы в осенне-зимний период 2025–2026 годов, для работы генераторов в период блэкаутов или плановых отключений электроснабжения. Учитывая, что наши лечебные учреждения внесены в реестр объектов критической инфраструктуры и их не отключали от общей сети электроснабжения, это позволило нам сохранить определенное количество топлива. К нам обратился Департамент социальной защиты с просьбой перераспределить 5 тонн топлива для их социальных учреждений. Поэтому прошу поддержать это решение, — сообщила Ирина Ткаченко.

Депутат Александр Мосин уточнил, сколько топлива в целом осталось в резерве и будут ли передавать социальным учреждениям весь остаток.

— А каково общее количество топлива в резерве? Это все 5 тонн или его больше? — спросил Александр Мосин. — Нет, у нас больше. Осталось 26 тысяч 100 [литров], а из них мы выделяем только 5 тонн, — ответила Ирина Ткаченко.

В то же время депутат предложил учесть возможные риски для больниц в случае ухудшения ситуации с электроснабжением.

— Я предлагаю рекомендовать Николаевской областной военной администрации разработать, если у них ещё нет, план экстренных действий на случай ухудшения ситуации в лечебных учреждениях, а также меры экстренного реагирования и обеспечения бесперебойной работы в случае отключения электроэнергии, — отметил Александр Мосин.

Также он обратил внимание на срок хранения дизельного топлива и необходимость проверить соответствующие документы.

— Также я предлагаю проработать вопрос о возможном сроке хранения топлива. Я вчера разбирался с ДСТУ: гарантированный срок хранения, в течение которого топливо не теряет своих свойств, составляет 12 месяцев. Там есть разные нормы для разных категорий, но с учётом той информации, которая у нас была, у нас нет полных сертификатов. Поэтому также прошу этот вопрос учесть и проработать, — сказал депутат.

В итоге четыре члена комиссии поддержали проект решения. Теперь его должны вынести на рассмотрение президиума Николаевского областного совета и 38-й внеочередной сессии восьмого созыва.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная клиническая больница пока не может организовать стационарное паллиативное отделение из-за отсутствия необходимых площадей. В то же время вопрос о его создании сейчас рассматривается, поскольку паллиативная помощь должна быть доступна, в частности, в областных медицинских учреждениях.