Николаевский облсовет собирается перераспределить резервное топливо, выделенное больницам на случай блекаутов

В Николаевском облсовете намерены перераспределить топливо, которое не было использовано во время отключений электроэнергии. Фото: архив НикВести

Николаевский областной совет на сессии должен рассмотреть вопрос о перераспределении топлива, которое выделялось из резервного фонда госбюджета больницам во время отключений электроэнергии. Однако по поводу того, как его распределить, возникли разногласия, поэтому департаменты должны разобраться до ближайшей сессии.

Об этом шла речь во время заседания постоянной комиссии по вопросам социальной политики, здравоохранения, материнства, детства, защиты прав участников и ветеранов АТО/ООС и их семей, гендерного равенства 31 августа, сообщают «НикВести».

Начальник управления здравоохранения Ирина Ткаченко отметила, что постановлением Кабмина и распоряжением главы Николаевской ОВА для работы генераторов выделяли дизельное топливо во время отключений электричества. Его распределили среди больниц.

Однако медицинские учреждения автоматизируются, а в некоторых установлены солнечные панели, поэтому не всё топливо было использовано. Часть этого топлива предложили передать социальным учреждениям.

— К нам обратилось управление социальной защиты с предложением перераспределить 5 тонн топлива для их гериатрических пансионатов и социальных неврологических учреждений. Поэтому мы поддержали это предложение и перераспределяем это топливо в управление социальной защиты, — сообщила Ирина Ткаченко.

Еще часть топлива предлагают передать лечебным учреждениям, где чаще отключают электричество.

— То количество топлива, которое не использовано нашими лечебными учреждениями, распределяется между теми лечебными учреждениями, которые находятся в более уязвимом положении, а именно отдалёнными и чаще в течение суток лишаются централизованного электроснабжения», — рассказала начальница управления здравоохранения.

Однако оказалось, что по поводу перераспределения топлива в облсовете есть ещё одно представление. Управляющая делами исполнительного аппарата облсовета Татьяна Лабарткава сообщила, что ни одно из представлений не отозвано. А два одновременно рассматривать нельзя.

Комиссия Николаевского облсовета по вопросам социальной политики и здравоохранения. Скриншот из трансляции

Она пояснила, что дизельное топливо закупалось за счет средств резервного фонда государственного бюджета на случай блэкаута.

— Объем закупленного топлива остался неизменным. Согласно информации, присланной нам учреждениями здравоохранения, в некоторых учреждениях удалось сэкономить. То есть фактически учреждения получили меньшее количество, чем было определено в решении областного совета. Причина в отсутствии емкостей для хранения, — сообщила Татьяна Лабарткава.

Она отметила, что у исполнительного аппарата есть замечания, поэтому он не может согласовать ни один проект решения. Вместо этого управлению здравоохранения предложили совместно его доработать.

Депутат Андрей Закусилов (избранный от партии «Наш край») заметил, что пока неизвестно, как будет проходить сезон в этом году и сколько топлива потребуется больницам.

— Я не знаю, как будет развиваться ситуация дальше. Но у нас выносятся на рассмотрение все энергокомплексы, имеющиеся на территории. Что дальше? Как будет, если у нас есть сэкономленное топливо, то, может, мы его оставим и посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Потому что, если у нас здесь вывезут всё до нуля, то как будут функционировать больницы в Снигуровской общине, я не знаю, — отметил депутат.

В итоге заместитель глвы Николаевской ОВА Юрий Гранатуров отметил, что речь не идёт об экономии, поскольку это резервное топливо.

— Ничего не сэкономлено. Это резервное топливо на случай отключений электроэнергии. Его невозможно ни сэкономить, ни потратить. Все зависит от того, как долго не будет электроэнергии. Оно было рассчитано соответствующим образом, — отметил Юрий Гранатуров.

По его словам, расхождение между отчетами возникло потому, что одна информация касалась топлива, израсходованного больницами, а вторая — остатков. Он отметил, что во время графиков почасовых отключений электричество в больницах не отключали. А топливо расходовали во время блэкаутов.

Он отметил, что этот вопрос важно рассмотреть на ближайшей сессии облсовета. В итоге вопрос сняли с рассмотрения комиссии. Неактуальный проект решения должны отозвать, а другой должен рассмотреть профильная комиссия по вопросам ЖКХ.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная клиническая больница пока не может организовать стационарное паллиативное отделение из-за отсутствия необходимых площадей. В то же время вопрос о его создании сейчас рассматривается, поскольку паллиативная помощь должна быть доступна, в частности, в областных медицинских учреждениях.