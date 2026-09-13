Из-за обстрела Николаева поврежден троллейбус, движение транспорта частично изменено

В результате обстрела в Николаеве поврежден троллейбус. Фото: Николаевэлектротранс

Во время вчерашнего обстрела Николаева, помимо энергетического оборудования, пострадал троллейбус №0027. В нем выбиты окна. Также локальные отключения электричества, произошедшие после атаки, влияют на работу электротранспорта.

Об этом сообщили в «Николаевлектротрансе».

На маршрутах сейчас будут работать все троллейбусы PTS с автономным ходом до 20 километров. Для их работы и подзарядки будут использовать дизельные генераторы.

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Движение трамваев и троллейбусов марки «Днепр» временно приостановлено. «Электротранс» сообщил, что транспорт постепенно будет возвращаться на маршруты по мере стабилизации ситуации.

Также обратили внимание, что троллейбус №8 будет курсировать от конечной остановки «Матвеевка» до Железнодорожного вокзала и в обратном направлении без заезда на кладбище.

В транспорте будут дополнительно объявлять направление движения и конечную остановку.

Напомним, вчера вечером, 12 сентября, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева. Несколько районов были частично обесточены. Пострадавших нет.