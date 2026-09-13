 Из-за обстрела Николаева поврежден троллейбус, движение транспорта частично изменено

  • воскресенье

    13 сентября, 2026

  • 21.5°
    Пасмурно

    Николаев

  • 13 сентября , 2026 воскресенье

  • Николаев • 21.5° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Самоуправление 11:19, 13 сентября, 2026

Из-за обстрела Николаева поврежден троллейбус, движение транспорта частично изменено

Через обстріли у Миколаєві пошкоджений тролейбус. Фото: МиколаївелектротрансВ результате обстрела в Николаеве поврежден троллейбус. Фото: Николаевэлектротранс

Во время вчерашнего обстрела Николаева, помимо энергетического оборудования, пострадал троллейбус №0027. В нем выбиты окна. Также локальные отключения электричества, произошедшие после атаки, влияют на работу электротранспорта.

Об этом сообщили в «Николаевлектротрансе».

На маршрутах сейчас будут работать все троллейбусы PTS с автономным ходом до 20 километров. Для их работы и подзарядки будут использовать дизельные генераторы.

Реклама

Движение трамваев и троллейбусов марки «Днепр» временно приостановлено. «Электротранс» сообщил, что транспорт постепенно будет возвращаться на маршруты по мере стабилизации ситуации.

Также обратили внимание, что троллейбус №8 будет курсировать от конечной остановки «Матвеевка» до Железнодорожного вокзала и в обратном направлении без заезда на кладбище.

В транспорте будут дополнительно объявлять направление движения и конечную остановку.

Напомним, вчера вечером, 12 сентября, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева. Несколько районов были частично обесточены. Пострадавших нет.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Война в Украине

В результате атаки российских войск в Николаеве повреждена энергетическая инфраструктура
После обстрела часть Николаева осталась без электричества, ещё в двух районах свет по графику
Россияне устроили комбинированную атаку на Одессу — повреждены дома, автомобили, гаражи
Реклама
Читайте также:
новости
В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и жителям Николаева

Алина Квитко
новости
Мэр Николаева поженил пару в День города

Алина Квитко
новости
Жираф в шляпе и медведь с булавой: в Николаеве выпустили марки, посвященные 125-летию зоопарка

Алина Квитко
новости
В Николаеве отметили День города: почтили память погибших, наградили военных и погасили юбилейную марку

Алина Квитко
новости
В Николаевской области за четыре года количество обращений к омбудсмену увеличилось более чем в четыре раза

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Война в Украине

Россияне устроили комбинированную атаку на Одессу — повреждены дома, автомобили, гаражи
После обстрела часть Николаева осталась без электричества, ещё в двух районах свет по графику
В результате атаки российских войск в Николаеве повреждена энергетическая инфраструктура

После обстрела часть Николаева осталась без электричества, ещё в двух районах свет по графику

В результате атаки российских войск в Николаеве повреждена энергетическая инфраструктура

В Николаеве открылось новое театральное пространство «Свободная сцена»