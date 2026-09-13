В результате атаки российских войск в Николаеве повреждена энергетическая инфраструктура

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева. Фото: Главком

Вчера, 12 сентября, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева. Несколько районов были частично обесточены. Пострадавших нет.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

Вчера российские войска атаковали область ударными БПЛА «Shahed», в частности энергетическую инфраструктуру в Николаеве. Энергетики смогли приступить к работам, когда это позволила ситуация с безопасностью.

Галициновскую общину атаковали «Молнией». В результате обстрела в с. Лупарево погибла 71-летняя женщина, а также был поврежден частный дом.

Очаковскую и Куцурубскую общины российские войска трижды атаковали FPV-дронами. Никто не пострадал.

Напомним, что 11 сентября российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками. Повреждены объект транспортной инфраструктуры и частный дом. Пострадавших нет.