В Лупарево в результате атаки российского дрона погибла 71-летняя женщина

Последствия атаки РФ. Архивное фото: НикВести

12 сентября днем российские войска атаковали с помощью беспилотника «Молния» частный дом в селе Лупарево Галициновской громады Николаевского района. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

По данным ОВА, во время удара женщина работала на огороде возле своего дома. Вражеская атака унесла её жизнь.

Другие подробности о последствиях удара пока не сообщаются.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками. Повреждены объект транспортной инфраструктуры и частный дом. Пострадавших нет.