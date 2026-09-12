 В Лупарево в результате атаки российского дрона погибла 71-летняя женщина

  • суббота

    12 сентября, 2026

  • 24.8°
    Ясное небо

    Николаев

  • 12 сентября , 2026 суббота

  • Николаев • 24.8° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 19:23, 12 сентября, 2026

В Лупарево в результате атаки российского дрона погибла 71-летняя женщина

Наслідки атаки РФ. Архівне фото: НикВестиПоследствия атаки РФ. Архивное фото: НикВести

12 сентября днем российские войска атаковали с помощью беспилотника «Молния» частный дом в селе Лупарево Галициновской громады Николаевского района. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

По данным ОВА, во время удара женщина работала на огороде возле своего дома. Вражеская атака унесла её жизнь.

Другие подробности о последствиях удара пока не сообщаются.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками. Повреждены объект транспортной инфраструктуры и частный дом. Пострадавших нет.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Ракетная атака

Баштанский район Николаевщины атаковали КАБами: ранен мужчина
Удар россиян по многоэтажке на Пограничной: суд вынес приговор жителю Николаева и его матери
В Киеве уже 19 погибших в результате российской атаки: среди жертв — 12-летний мальчик
Реклама
Читайте также:
новости
В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и жителям Николаева

Алина Квитко
новости
Мэр Николаева поженил пару в День города

Алина Квитко
новости
Жираф в шляпе и медведь с булавой: в Николаеве выпустили марки, посвященные 125-летию зоопарка

Алина Квитко
новости
В Николаеве отметили День города: почтили память погибших, наградили военных и погасили юбилейную марку

Алина Квитко
новости
В Николаевской области за четыре года количество обращений к омбудсмену увеличилось более чем в четыре раза

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Ракетная атака

В Киеве уже 19 погибших в результате российской атаки: среди жертв — 12-летний мальчик
Удар россиян по многоэтажке на Пограничной: суд вынес приговор жителю Николаева и его матери
Баштанский район Николаевщины атаковали КАБами: ранен мужчина

В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и жителям Николаева

Мэр Николаева поженил пару в День города

4 часа назад

Тройное ДТП возле Кривого Озера: четверо человек получили травмы

Алена Коханчук

Главное сегодня