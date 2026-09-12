В Лупарево в результате атаки российского дрона погибла 71-летняя женщина
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- Алена КоханчукРепортер
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12 сентября днем российские войска атаковали с помощью беспилотника «Молния» частный дом в селе Лупарево Галициновской громады Николаевского района. В результате атаки погибла женщина.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
По данным ОВА, во время удара женщина работала на огороде возле своего дома. Вражеская атака унесла её жизнь.
Другие подробности о последствиях удара пока не сообщаются.
Напомним, что за прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками. Повреждены объект транспортной инфраструктуры и частный дом. Пострадавших нет.
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