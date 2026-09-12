Россия атаковала Николаевщину «Шахедами» и FPV-дронами: поврежден дом и объект инфраструктуры
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- Алена КоханчукРепортер
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками. Повреждены объект транспортной инфраструктуры и частный дом. Пострадавших нет.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
В Вознесенском районе в результате атаки ударных БПЛА типа «Shahed» поврежден объект транспортной инфраструктуры. Люди не пострадали.
В Николаевском районе российские войска четыре раза атаковали FPV-дронами Очаковскую и Галициновскую общины. В селе Лиманы поврежден частный дом. Пострадавших также нет.
Напомним, что накануне российские войска пять раз атаковали общины Николаевской области с помощью FPV-дронов. В результате одного из ударов повреждено хозяйственное сооружение.
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