 Россия атаковала Николаевщину «Шахедами» и FPV-дронами: поврежден дом и объект инфраструктуры

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Главная Новости Оборона 8:11, 12 сентября, 2026

Россия атаковала Николаевщину «Шахедами» и FPV-дронами: поврежден дом и объект инфраструктуры

Росія атакувала Миколаїв «шахедами». Ілюстративне фото: НикВестиРоссия атаковала Николаев «шахидами». Иллюстративное фото: НикВести

За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками. Повреждены объект транспортной инфраструктуры и частный дом. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В Вознесенском районе в результате атаки ударных БПЛА типа «Shahed» поврежден объект транспортной инфраструктуры. Люди не пострадали.

В Николаевском районе российские войска четыре раза атаковали FPV-дронами Очаковскую и Галициновскую общины. В селе Лиманы поврежден частный дом. Пострадавших также нет.

Напомним, что накануне российские войска пять раз атаковали общины Николаевской области с помощью FPV-дронов. В результате одного из ударов повреждено хозяйственное сооружение.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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