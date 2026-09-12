Россия атаковала Николаевщину «Шахедами» и FPV-дронами: поврежден дом и объект инфраструктуры

Россия атаковала Николаев «шахидами». Иллюстративное фото: НикВести

За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками. Повреждены объект транспортной инфраструктуры и частный дом. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В Вознесенском районе в результате атаки ударных БПЛА типа «Shahed» поврежден объект транспортной инфраструктуры. Люди не пострадали.

В Николаевском районе российские войска четыре раза атаковали FPV-дронами Очаковскую и Галициновскую общины. В селе Лиманы поврежден частный дом. Пострадавших также нет.

Напомним, что накануне российские войска пять раз атаковали общины Николаевской области с помощью FPV-дронов. В результате одного из ударов повреждено хозяйственное сооружение.