 Россияне атаковали Николаевскую область с помощью FPV-дронов: повреждено хозяйственное сооружение

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Главная Новости Оборона 8:23, 11 сентября, 2026

Россияне атаковали Николаевскую область с помощью FPV-дронов: повреждено хозяйственное сооружение

Наслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия обстрела Николаева 9 сентября. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

За прошедшие сутки российские войска пять раз атаковали населённые пункты Николаевской области с помощью FPV-дронов. В результате одного из ударов было повреждено хозяйственное сооружение.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

В Баштанском районе россияне атаковали Снигуровскую общину с помощью FPV-дрона. В селе Елизаветовка в результате удара повреждено хозяйственное сооружение. Люди не пострадали.

Еще четыре атаки с использованием FPV-дронов зафиксировали в Николаевском районе — в Галициновской и Очаковской общинах. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 10 сентября российские войска атаковали Николаевский следственный изолятор.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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