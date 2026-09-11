Россияне атаковали Николаевскую область с помощью FPV-дронов: повреждено хозяйственное сооружение
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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За прошедшие сутки российские войска пять раз атаковали населённые пункты Николаевской области с помощью FPV-дронов. В результате одного из ударов было повреждено хозяйственное сооружение.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов.
В Баштанском районе россияне атаковали Снигуровскую общину с помощью FPV-дрона. В селе Елизаветовка в результате удара повреждено хозяйственное сооружение. Люди не пострадали.
Еще четыре атаки с использованием FPV-дронов зафиксировали в Николаевском районе — в Галициновской и Очаковской общинах. Пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 10 сентября российские войска атаковали Николаевский следственный изолятор.
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