Россияне атаковали Николаевскую область с помощью FPV-дронов: повреждено хозяйственное сооружение

Последствия обстрела Николаева 9 сентября. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

За прошедшие сутки российские войска пять раз атаковали населённые пункты Николаевской области с помощью FPV-дронов. В результате одного из ударов было повреждено хозяйственное сооружение.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

В Баштанском районе россияне атаковали Снигуровскую общину с помощью FPV-дрона. В селе Елизаветовка в результате удара повреждено хозяйственное сооружение. Люди не пострадали.

Еще четыре атаки с использованием FPV-дронов зафиксировали в Николаевском районе — в Галициновской и Очаковской общинах. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 10 сентября российские войска атаковали Николаевский следственный изолятор.