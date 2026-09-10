 Представитель омбудсмена: из-за атаки «Шахеда» по Николаевскому СИЗО необходима эвакуация осужденных

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Главная Новости Инциденты 15:46, 10 сентября, 2026

Представитель омбудсмена: из-за атаки «Шахеда» по Николаевскому СИЗО необходима эвакуация осужденных

Миколаївський слідчий ізолятор. Фото: Судовий репортарНиколаевский следственный изолятор. Фото: Судебный репортер

В ночь на 10 сентября российские войска атаковали Николаевский следственный изолятор. В настоящее время решается вопрос об эвакуации находящихся там людей.

Об этом во время сессии Николаевского областного совета 10 сентября сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской и Николаевской областях Василий Донец.

По его словам, решается вопрос о дальнейшем размещении и эвакуации людей из поврежденного здания.

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— Сегодня ночью по Николаевскому СИЗО был нанесен удар «Шахедом», и сейчас там возникает очень много вопросов, касающихся эвакуации осужденных и тех, кто там находится, — сказал он.

По имеющейся информации, пострадавших в результате удара нет.

«НикВести» также обратились за комментарием в Южно-Центральное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, однако на момент публикации ведомство не предоставило ответа и не вышло на связь.

Массированная атака на Николаев в ночь на 9 сентября

Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.

По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации продемонстрировали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние — средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Под атаку попали и громады в области. 8 сентября россияне наносили удары с помощью FPV-дронов по Куцурубской и Очаковской громадам, а ночью 9 сентября нанесли удары по Галициновской и Березанской громадам. В результате атак там повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты. Впоследствии спасатели показали последствия массированной ночной атаки россиян на Николаев и область. В городе разрушены жилой дом и гараж, возникли пожары в нескольких местах.

Исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов, комментируя обстрел, назвал его одним из самых массированных за 2026 год. В результате обстрела повреждены 15 частных домов, ещё один — разрушен, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Также днем под обстрел попал порт в Николаеве. Пострадали трое мужчин, всех госпитализировали. Однако позже стало известно, что погибли два человека, ещё девять пострадали. Всего 9 сентября погибли 4 человека, ещё 19 пострадали.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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