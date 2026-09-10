Четыре погибших за сутки: в ОВА рассказали о последствиях ударов по Николаеву

Последствия обстрела Николаева 9 сентября. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

В Николаеве в результате российских атак за сутки погибли четыре человека, ещё 19 получили ранения. Враг наносил удары по городу беспилотниками «Шахед», управляемыми авиабомбами и ракетами «Бандероль».

Об этом утром 10 сентября сообщили в Николаевской ОГА.

По их данным, среди погибших — двое мужчин в возрасте 49 и 53 лет и две женщины 45 и 64 лет. Ранения получили 19 человек: восемь мужчин в возрасте от 28 до 74 лет, восемь женщин в возрасте от 18 до 71 года, двое мальчиков в возрасте 1 и 8 лет и двухлетняя девочка.

В результате обстрелов повреждены административное здание, окна многоквартирного и частного домов, здание гостиницы, автомобиль, гараж, складские помещения, здание одного из учреждений пенитенциарной системы области и пустой склад.

Под ударом, по информации ОВА, оказались портовая и промышленная инфраструктура, а также гражданские объекты Николаева.

В Николаевском районе днем 9 сентября российские войска нанесли артиллерийский удар по Куцурубской общине. Пострадавших нет.

Также днем 9 сентября враг атаковал город Очаков Очаковской общины беспилотником «Шахед». По данным ОВА, обошлось без пострадавших.

Массированная атака на Николаев в ночь на 9 сентября

Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.

По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации показали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние — средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Под атаку попали и общины в области. 8 сентября россияне наносили удары с помощью FPV-дронов по Куцурубской и Очаковской общинам, а в ночь на 9 сентября нанесли удары по Галициновской и Березанской общинам. В результате атак там повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты. Впоследствии спасатели показали последствия массированной ночной атаки россиян на Николаев и область. В городе разрушены жилой дом и гараж, возникли пожары в нескольких местах.

Исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов, комментируя обстрел, назвал его одним из самых массированных за 2026 год. В результате обстрела повреждены 15 частных домов, ещё один — разрушен, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Также днем под обстрел попал порт в Николаеве. Пострадали трое мужчин, всех госпитализировали. Однако позже стало известно, что погибли два человека, ещё девять пострадали.