 Четыре погибших за сутки: в ОВА рассказали о последствиях ударов по Николаеву

  • четверг

    10 сентября, 2026

  • 17.5°
    Ясное небо

    Николаев

  • 10 сентября , 2026 четверг

  • Николаев • 17.5° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 8:00, 10 сентября, 2026

Четыре погибших за сутки: в ОВА рассказали о последствиях ударов по Николаеву

Наслідки обстрілу Миколаєва 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия обстрела Николаева 9 сентября. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

В Николаеве в результате российских атак за сутки погибли четыре человека, ещё 19 получили ранения. Враг наносил удары по городу беспилотниками «Шахед», управляемыми авиабомбами и ракетами «Бандероль».

Об этом утром 10 сентября сообщили в Николаевской ОГА.

По их данным, среди погибших — двое мужчин в возрасте 49 и 53 лет и две женщины 45 и 64 лет. Ранения получили 19 человек: восемь мужчин в возрасте от 28 до 74 лет, восемь женщин в возрасте от 18 до 71 года, двое мальчиков в возрасте 1 и 8 лет и двухлетняя девочка.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

В результате обстрелов повреждены административное здание, окна многоквартирного и частного домов, здание гостиницы, автомобиль, гараж, складские помещения, здание одного из учреждений пенитенциарной системы области и пустой склад.

Под ударом, по информации ОВА, оказались портовая и промышленная инфраструктура, а также гражданские объекты Николаева.

В Николаевском районе днем 9 сентября российские войска нанесли артиллерийский удар по Куцурубской общине. Пострадавших нет.

Также днем 9 сентября враг атаковал город Очаков Очаковской общины беспилотником «Шахед». По данным ОВА, обошлось без пострадавших.

Массированная атака на Николаев в ночь на 9 сентября

Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.

По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации показали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние — средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Под атаку попали и общины в области. 8 сентября россияне наносили удары с помощью FPV-дронов по Куцурубской и Очаковской общинам, а в ночь на 9 сентября нанесли удары по Галициновской и Березанской общинам. В результате атак там повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты. Впоследствии спасатели показали последствия массированной ночной атаки россиян на Николаев и область. В городе разрушены жилой дом и гараж, возникли пожары в нескольких местах.

Исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов, комментируя обстрел, назвал его одним из самых массированных за 2026 год. В результате обстрела повреждены 15 частных домов, ещё один — разрушен, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Также днем под обстрел попал порт в Николаеве. Пострадали трое мужчин, всех госпитализировали. Однако позже стало известно, что погибли два человека, ещё девять пострадали.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

Последние новости про: Николаевская ОВА

«Один из самых мощных ударов в 2026 году», — Решетилов о ночной атаке на Николаев
Россияне днём нанесли удар по порту в Николаеве, трое человек пострадали
Россияне атаковали Николаев, двое человек погибли, девять получили ранения
Реклама
Читайте также:
новости
Исполком одобрил демонтаж павильона в зоне отдыха в Николаеве

Юлия Лукьяненко
новости
Жители Николаева раскритиковали ремонт дороги во дворе на улице Логинова — в администрации заявляют, что всё соответствует нормам

Алина Квитко
новости
«Дверь заклинило, поэтому выбрались через окно», — житель Николаева о том, как его семья спасалась во время ночной атаки

Алиса Меликадамян
новости
В августе контакт-центр Николаева обработал 80% обращений: на что чаще всего жаловались горожане

Дарина Мельничук
новости
Исполком Николаева одобрил демонтаж бетонных блоков и парковочных столбиков в трёх дворах

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаевская ОВА

Россияне атаковали Николаев, двое человек погибли, девять получили ранения
Россияне днём нанесли удар по порту в Николаеве, трое человек пострадали
«Один из самых мощных ударов в 2026 году», — Решетилов о ночной атаке на Николаев

Найбільший обстріл Миколаєва у 2026 році: загинула жінка, пошкоджені будинки та порт

Из-за повреждений, после атаки METRO в Николаеве временно закрыли

14 часов назад

В Николаеве горят склады после атак РФ

Главное сегодня